Ганди Годсе Эк Юдх, 2023

В ролях
Дипак Антани
Mohandas Karamchand Gandhi
Чинмай Мандлекар
Nathuram Godse
Sharad Singh
Manjit sahni
Saandeep Bhojaak
Jailor Amod Rai
Mahendra Shrivas
Ramua Villager
Ариф Закария
Acharya Kriplani
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Раджкумар Сантоши
Сценарист
Asghar Wajahat, Раджкумар Сантоши
Композитор
А. Р. Рахман
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 10 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
26 января 2023
Дата выхода
|26 января 2023
|Великобритания
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|26 января 2023
|Индия
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|26 января 2023
|ОАЭ
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|18TC
Сборы в мире
$15 305
Производство
Santoshi Productions, V Square Films and Service
Другие названия
Gandhi Godse Ek Yudh, Gandhi Vs Godse