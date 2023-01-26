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Постер фильма Ганди Годсе Эк Юдх
7.3
Киноафиша Фильмы Ганди Годсе Эк Юдх
7.3

Ганди Годсе Эк Юдх

, 2023
Gandhi Godse Ek Yudh
Индия / драма, исторический / 18+
Постер фильма Ганди Годсе Эк Юдх
7.3

В ролях

Дипак Антани
Mohandas Karamchand Gandhi
Чинмай Мандлекар
Nathuram Godse
Таниша Сантоши
Sushma
Анудж Сайни
Naren
Shiv Katariya
Kalua
Паван Чопра
Паван Чопра
Jawarharlal Nehru
Sharad Singh
Manjit sahni
Saandeep Bhojaak
Jailor Amod Rai
Mahendra Shrivas
Ramua Villager
Ариф Закария
Acharya Kriplani
Режиссер Раджкумар Сантоши
Сценарист Asghar Wajahat, Раджкумар Сантоши
Композитор А. Р. Рахман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 26 января 2023
Дата выхода
26 января 2023 Великобритания
26 января 2023 Индия
26 января 2023 ОАЭ 18TC
Сборы в мире $15 305
Производство Santoshi Productions, V Square Films and Service
Другие названия
Gandhi Godse Ek Yudh, Gandhi Vs Godse

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 13 голосов
6.6 IMDb
Обновлено 23 января 2023

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