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Ганди Годсе Эк Юдх
Gandhi Godse Ek Yudh
Ганди Годсе Эк Юдх, 2023
2023 / Индия
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Жанр:
драма
исторический
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Продолжительность
2 часа 10 минут
Год выпуска
2023
Режиссер
Раджкумар Сантоши
В ролях
Дипак Антани
Чинмай Мандлекар
Таниша Сантоши
Анудж Сайни
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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