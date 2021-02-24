«Норм и несокрушимые: Семейные каникулы»: Рецензия Киноафиши

В 2015 году состоялась премьера мультфильма «Норм и несокрушимые», работа над которым велась целых шесть лет. По сюжету белый медведь по имени Норм отправляется в Нью-Йорк, чтобы отговорить главу корпорации от превращения его родной Арктики в застроенное место для богачей. Поскольку Норм – потомственный царь, у него есть способность разговаривать на человеческом языке и искреннее желание спасти свое королевство.

Несмотря на то, что критики встретили картину очень прохладно, а сборы даже не дотянули до израсходованного бюджета, полнометражные истории про Норма стали выходить с завидным постоянством – почти каждый год по мультфильму с низким рейтингом от зрителей. Тем не менее создатели не останавливаются, и, скорее всего, причина в том, что им еще есть что сказать подрастающему поколению. Если первый фильм учил тому, что свой дом нужно защищать, второй был посвящен значимости экологии и адекватному потреблению, третий рассказывал о честности и приверженности своему слову, то темой четвертого стала семья.

Норм и несокрушимые: Семейные каникулы

В новом мультфильме «Норм и Несокрушимые: Семейные каникулы» главный герой лениво ведет свою царскую деятельность. Ему не интересно выслушивать жалобы жителей Арктики – плевать, что снег стал слишком мягким, огромная косатка хочет танцевать на празднике, а древние традиции кажутся устаревшими и глупыми суевериями. Норм пренебрегает обязанностями руководителя ради игр со своими детьми. Вот только у него не получается качественно провести время с медвежатами и женой, потому что его помощник всеми силами заставляет переключиться на выполнение обязательств перед Арктикой.

Так Норм мечется между семьей и работой, не преуспевая абсолютно нигде. Наверное, он еще долго бы испытывал чувство вины за провал в каждой из областей, но однажды ночью, пока он крепко спит, некто таинственный похищает его корону. А через несколько дней должно состояться празднество юбилея и Норму нужно водрузить свою корону на ледяную статую, в противном же случае наступит нескончаемая зима и начнется хаос.

Норм и несокрушимые: Семейные каникулы

О пропаже драгоценной вещи знают только Норм и его советник, который настоятельно рекомендует отправиться в путешествие на основе единственной зацепки и вернуть корону во что бы то ни стало и пока никто не заметил. Во время подготовки к поездке в Китай семья Норма не правильно трактует события и решает, что отец наконец-то решил отвлечься от своей работы и устроить им семейные каникулы. Таким образом, в это приключение отправляется вся семья. А на месте они знакомятся с белым тигром мистером Фу – одиноким отцом двух тигрят. Который точно так же, как и Норм, тот еще трудоголик.

Встреча двух отцов, которые попали в порочный круг – когда работаешь ради своей семьи, но при этом не оставляешь для нее времени, – откроет им обоим глаза на реальное положение дел. Пока медведица с медвежатами наслаждаются отпуском, Норм проводит расследование, чтобы побыстрее найти корону, сохранив все в тайне от жены, да еще и успеть на празднество. Вот только инфантильному медведю такие финты не под силу, и в какой-то момент ему придется признать, что хоть в слове «семья» и есть буква «я», не стоит все взваливать только на себя. Семья – это еще и команда, самые близкие существа, которые могут тебя поддержать. И всем вместе можно достичь большего при меньших потерях.

Норм и несокрушимые: Семейные каникулы

«Норм и несокрушимые: Семейные каникулы» имеют все те же недостатки и плюсы, что и предыдущие картины об этом герое. Графика и анимация все еще простоваты для нашего времени, местами сильно проседает динамика. В то же время Норм вновь учит маленьких зрителей полезным истинами, например, что в конце концов только семья имеет значение, а никак не работа. Для фана в этой части все так же присутствуют безудержные лемминги – эдакий микс из пингвинов «Мадагаскара» и миньонов «Гадкого я».

Мультфильм однозначно понравится детям за счет большого количества забавных зверят и комичных ситуаций, в которые попадают герои. В это увлекательное снежное путешествие можно отправиться всей семьей и при этом не заскучать в кинотеатре.

Мария Бабаева