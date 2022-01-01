Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Джонатан Холмс
Джонатан Холмс
Jonathan Holmes
О персоне
Фильмография
Джонатан Холмс
Jonathan Holmes
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Место рождения
Шрусбери, Англия, Великобритания
Биография Джонатана Холмса
Родился в Шрусбери, Англия, Великобритания.
Развернуть
Фильмография Джонатана Холмса
Норм и несокрушимые: Семейные каникулы
анимация, комедия, приключения, семейный
2020, США
3.0
Норм и Несокрушимые: Большое Путешествие
анимация
2019, Индия / США
3.0
Рембрандт: Я обвиняю
документальный, мистика
2008, Нидерланды / Германия / Финляндия
6.0
Дитя с Марса
фантастика, драма
2007, США
6.0
Тайны ночного дозора
драма, биография, мистика, исторический
2007, Канада / Франция / Германия / Польша / Нидерланды / Великобритания
4.0
Все фильмы
Related video
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь