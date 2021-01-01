Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Охота на Санту - дублированный трейлер
Киноафиша Трейлеры Охота на Санту. Дублированный трейлер

Охота на Санту. Дублированный трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 28 октября 2020
Охота на Санту – Обиженный на Санту мальчик нанимает киллера, чтобы отомстить за плохой подарок. Но он не подозревает, что Санта не так прост и за долгие годы службы приобрел много необычных навыков...
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
290572 1 января 2021, 08:58
Ожидал большего.
1 января 2021, 08:58 Ответить
290572 1 января 2021, 08:59
Обычно в Индии такое снимают.
1 января 2021, 08:59 Ответить
Фарангис Хомидова 2 января 2021, 00:49
Не очень ожидала большего от скуки спала не советую (!!!!
2 января 2021, 00:49 Ответить
rola03128 6 января 2021, 20:59
Очень НЕ интересный , и совсем НЕ смешной фильм.
6 января 2021, 20:59 Ответить
ЕЛЕНА ИБРАГИМОВА(Мирошниченко) 10 января 2021, 08:34
Не тратьте время, хуже фильма никогда не смотрела, зачем его взяли в прокат?
10 января 2021, 08:34 Ответить
Макс Карандаев 13 января 2021, 18:43
Шлак полнейший!!! Как такое...овно вообще выпустили???
Это даже не просто трэш - это реально шестисортный отстойный дикий трешак...Хуже только наверно наша комедия "Горько 2"...
Однозначно не рекомендую...
13 января 2021, 18:43 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

6.3 Охота на Санту
Охота на Санту комедия, 2020, Великобритания / США / Канада
Твое сердце будет разбито - трейлер 01:55
Твое сердце будет разбито  трейлер
Смешарики. Сквозь вселенные - тизер 00:52
Смешарики. Сквозь вселенные  тизер
Дом, который построил Джек - дублированный трейлер 02:44
Дом, который построил Джек  дублированный трейлер
Битва моторов - тизер-трейлер 01:23
Битва моторов  тизер-трейлер
Кощей. Тайна живой воды - тизер-трейлер 00:43
Кощей. Тайна живой воды  тизер-трейлер
Скуф - трейлер 02:17
Скуф  трейлер
История игрушек 5 - дублированный трейлер 02:23
История игрушек 5  дублированный трейлер
Невеста! - дублированный трейлер 02:23
Невеста!  дублированный трейлер
Спасти бессмертного - трейлер 02:27
Спасти бессмертного  трейлер
Голодные игры: Рассвет Жатвы - дублированный трейлер 02:10
Голодные игры: Рассвет Жатвы  дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше