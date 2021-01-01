Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Подборки
Премьеры
Рейтинги
Трейлеры
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Киноафиша
Трейлеры
Охота на Санту. Дублированный трейлер
Охота на Санту. Дублированный трейлер
0
0
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 28 октября 2020
Охота на Санту
– Обиженный на Санту мальчик нанимает киллера, чтобы отомстить за плохой подарок. Но он не подозревает, что Санта не так прост и за долгие годы службы приобрел много необычных навыков...
Развернуть
Поделиться трейлером
Все трейлеры фильма
дублированный трейлер
trailer
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
290572
1 января 2021, 08:58
Ожидал большего.
1 января 2021, 08:58
1
0
Ответить
290572
1 января 2021, 08:59
Обычно в Индии такое снимают.
1 января 2021, 08:59
1
0
Ответить
Фарангис Хомидова
2 января 2021, 00:49
Не очень ожидала большего от скуки спала не советую (!!!!
2 января 2021, 00:49
1
0
Ответить
rola03128
6 января 2021, 20:59
Очень НЕ интересный , и совсем НЕ смешной фильм.
6 января 2021, 20:59
0
0
Ответить
ЕЛЕНА ИБРАГИМОВА(Мирошниченко)
10 января 2021, 08:34
Не тратьте время, хуже фильма никогда не смотрела, зачем его взяли в прокат?
10 января 2021, 08:34
0
0
Ответить
Макс Карандаев
13 января 2021, 18:43
Шлак полнейший!!! Как такое...овно вообще выпустили???
Это даже не просто трэш - это реально шестисортный отстойный дикий трешак...Хуже только наверно наша комедия "Горько 2"...
Однозначно не рекомендую...
13 января 2021, 18:43
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
6.3
Охота на Санту
комедия, 2020, Великобритания / США / Канада
Онлайн
01:55
Твое сердце будет разбито
трейлер
00:52
Смешарики. Сквозь вселенные
тизер
02:44
Дом, который построил Джек
дублированный трейлер
01:23
Битва моторов
тизер-трейлер
00:43
Кощей. Тайна живой воды
тизер-трейлер
02:17
Скуф
трейлер
02:23
История игрушек 5
дублированный трейлер
02:23
Невеста!
дублированный трейлер
02:27
Спасти бессмертного
трейлер
02:10
Голодные игры: Рассвет Жатвы
дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Это даже не просто трэш - это реально шестисортный отстойный дикий трешак...Хуже только наверно наша комедия "Горько 2"...
Однозначно не рекомендую...
Авторизация по e-mail