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Однажды очень умный и богатый, но самолюбивый и жестокий мальчик получил на Рождество совсем не то, что ожидал. Он плохо себя вёл, и Санта решил наказать ребёнка за проступки. Мальчик сильно обиделся, позвонил своему штатному киллеру и поручил тому убить знаменитого толстяка. Причём у наёмника со стариком есть свои давние счёты. Вот только жизнь Санты не так проста, как её представляют. И взять его будет непросто. По трейлеру и завязке истории (и даже по первой трети фильма) может…