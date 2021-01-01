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Охота на Санту Охота на Санту
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Fatman Охота на Санту 2020 / Великобритания / США / Канада
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Отзывы о фильме «Охота на Санту»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Однажды очень умный и богатый, но самолюбивый и жестокий мальчик получил на Рождество совсем не то, что ожидал. Он плохо себя вёл, и Санта решил наказать ребёнка за проступки. Мальчик сильно обиделся, позвонил своему штатному киллеру и поручил тому убить знаменитого толстяка. Причём у наёмника со стариком есть свои давние счёты. Вот только жизнь Санты не так проста, как её представляют. И взять его будет непросто. По трейлеру и завязке истории (и даже по первой трети фильма) может…

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290572 1 января 2021, 08:58
Ожидал большего.
1 января 2021, 08:58 Ответить
290572 1 января 2021, 08:59
Обычно в Индии такое снимают.
1 января 2021, 08:59 Ответить
Фарангис Хомидова 2 января 2021, 00:49
Не очень ожидала большего от скуки спала не советую (!!!!
2 января 2021, 00:49 Ответить
rola03128 6 января 2021, 20:59
Очень НЕ интересный , и совсем НЕ смешной фильм.
6 января 2021, 20:59 Ответить
ЕЛЕНА ИБРАГИМОВА(Мирошниченко) 10 января 2021, 08:34
Не тратьте время, хуже фильма никогда не смотрела, зачем его взяли в прокат?
10 января 2021, 08:34 Ответить
Макс Карандаев 13 января 2021, 18:43
Шлак полнейший!!! Как такое...овно вообще выпустили???
Это даже не просто трэш - это реально шестисортный отстойный дикий трешак...Хуже только наверно наша комедия "Горько 2"...
Однозначно не рекомендую...
13 января 2021, 18:43 Ответить
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