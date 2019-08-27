Иваново счастье, 2021

Альманах включает в себя пять новелл, события которых разворачиваются в разных уголках России. Истории из жизни пятерых мужчин с именем Иван объединены закадровым голосом Антона Адасинского, воплотившего образ вахтовика, преодолевающего маршрут длиной в девять тысяч километров.

За время путешествия страннику довелось столкнуться с самыми неординарными личностями, у каждой из которых своя удивительная судьба. Во вступлении повествуется об успешном детском писателе в исполнении Алексея Серебрякова. Герой новеллы знакомится со студенткой, намеренной взять у него интервью для дипломной работы. Незваная гостья приходится автору родной дочерью, о чем литератор даже не подозревает.

Вторая зарисовка посвящена глухому парню из приморского городка, сыгранному Кириллом Кьяро. Из-за дефекта рыбак испытывает трудности в общении с окружающими. Все меняется после встречи с Аминой (Ольга Сутулова), в которую он влюбляется с первого взгляда. Но покорить сердце привлекательной девушки оказывается непросто. Затем речь пойдет о программисте (Закария Аль-Язиди) из США. Молодой человек пытается познать загадочную русскую душу, общаясь с пассажирами поезда. И наконец зрители узнают об одиноком старике (Федор Добронравов) с чердака заброшенного дома. Холодным зимним вечером его находит мальчуган Степа. Ребенок возвращает забытому всеми бездомному веру в чудо.

Но как сложилась личная жизнь самого рассказчика? Что именно побудило Ивана отправиться в грандиозную поездку по регионом его необъятной родины?