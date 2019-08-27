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Иваново счастье Иваново счастье
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Иваново счастье, 2021

2021 / Россия
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Пронзительные истории из жизни пятерых мужчин, объединенных именем Иван
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Причины посмотреть Факты О фильме

Альманах включает в себя пять новелл, события которых разворачиваются в разных уголках России. Истории из жизни пятерых мужчин с именем Иван объединены закадровым голосом Антона Адасинского, воплотившего образ вахтовика, преодолевающего маршрут длиной в девять тысяч километров.

За время путешествия страннику довелось столкнуться с самыми неординарными личностями, у каждой из которых своя удивительная судьба. Во вступлении повествуется об успешном детском писателе в исполнении Алексея Серебрякова. Герой новеллы знакомится со студенткой, намеренной взять у него интервью для дипломной работы. Незваная гостья приходится автору родной дочерью, о чем литератор даже не подозревает.

Вторая зарисовка посвящена глухому парню из приморского городка, сыгранному Кириллом Кьяро. Из-за дефекта рыбак испытывает трудности в общении с окружающими. Все меняется после встречи с Аминой (Ольга Сутулова), в которую он влюбляется с первого взгляда. Но покорить сердце привлекательной девушки оказывается непросто. Затем речь пойдет о программисте (Закария Аль-Язиди) из США. Молодой человек пытается познать загадочную русскую душу, общаясь с пассажирами поезда. И наконец зрители узнают об одиноком старике (Федор Добронравов) с чердака заброшенного дома. Холодным зимним вечером его находит мальчуган Степа. Ребенок возвращает забытому всеми бездомному веру в чудо.

Но как сложилась личная жизнь самого рассказчика? Что именно побудило Ивана отправиться в грандиозную поездку по регионом его необъятной родины?

 

 

«Иваново счастье» — полнометражный режиссерский дебют Ивана Соснина, созданный им по собственному сценарию. Прежде уральский постановщик специализировался на коротком метре. Также на его счету одна из новелл альманаха «Главбух. История одной фирмы».

Иван Соснин — основатель екатеринбургской компании Red Pepper Film. Помимо кинофильмов креативная студия занимается съемками музыкальных клипов. В частности, здесь создавались ролики для таких исполнителей, как Дельфин и Марсель, а также группы «Мумий Тролль».

Производство фильма завершилось в 2020 году, но из-за карантина премьеру пришлось отложить. По словам автора, за этот срок «Иваново счастье» успело претерпеть ряд изменений, таких как перемонтаж и редизайн отдельных сцен.

Кинокартина включает короткометражные работы Соснина, снятые им в период с 2017 по 2020 год. Например, в нее вошла 17-минутная лента «Интервью» с участием Алексея Серебрякова, победившая на фестивале «Золотой орел». Также итоговый вариант содержит истории «Гудбай, Америка!» о кубинце русского происхождения, «Голос моря» о глухом рыбаке, «Огоньки» о дружбе мальчика и бездомного, а также «Москва — Владивосток», объединяющая все остальные новеллы между собой.

Первоначально киноальманах должен был называться «Дядя Ваня».

Все главные мужские персонажи фильма носят имя Иван.

Помимо кинотеатрального дебюта в 2021 году планируется выпуск еще одной короткометражки Соснина «Чернильное море», вновь посвященной теме отцов и детей. Роли в ней исполнили Владимир Вдовиченков и Владимир Сарапульцев.

Размышления вахтовика Ивана, который в силу жизненных обстоятельств преодолевает более 9000 км, чтобы вернуться домой. На своем пути он встречает много интересных людей: военных, студентов, мамочек с детьми, мужчин, женщин, стариков. Меняются пейзажи за окном, часовые пояса, люди. Но остаются их истории, истории о жизни, о любви, надежде и вере.

7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в России 13 мая 2021
Премьера в мире 27 августа 2019
Возраст 16+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Иван Соснин
Иван Соснин
В ролях
Алексей Серебряков
Алексей Серебряков
Антон Адасинский
Антон Адасинский
Федор Добронравов
Федор Добронравов
Юлия Ауг
Юлия Ауг
Кирилл Кяро
Кирилл Кяро
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Иваново счастье 2 постера
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Абсолютно всё может стать основой для киноискусства. Настольные игры или парки аттракционов легко превращаются в блокбастеры, а из банки огурцов легко можно вытащить достойный сюжет для душевного кино. «Иваново счастье» примерно так и родилось. В 2017 году бренд «Дядя Ваня», известный производством овощной консервации, решил радикально изменить подход к маркетингу, и они вместе с креативным агентством Red Pepper Film и режиссёром Иваном Сосниным сделали ряд…
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Крикса 13 мая 2021, 11:00
Немного наивные, но очень душевные новеллы 🙌
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5 апреля 2021 20:51
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