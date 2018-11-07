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Джейсон Пристли

Jason Priestley
Джейсон Пристли
Джейсон Пристли Jason Priestley
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Дата рождения
28 августа 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Северный Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
Рост
173 см
Биография Джейсона Пристли

Джейсон Пристли родился 28 августа 1969 года в Северном Ванкувере в Канаде. Мать Джейсона была актрисой, а отец – бизнесменом. Уже с детства Джейсон стал сниматься сначала в рекламе, затем в эпизодических ролях в кино и сериалах. В 1987 году Джейсон переехал в США, в Лос-Анджелес, где продолжил свою кинокарьеру.

В 1990 году актер получил одну из своих самых известных ролей. Он сыграл Брендона Уолша в сериале «Беверли-Хиллз 90210», ставшем безумно популярным среди молодежи по всему миру и принесшем ему две номинации на «Золотой глобус». Джейсон также выступил как режиссёр нескольких эпизодов и был исполнительным продюсером сериала до его окончания в 2000 году.

В 1999 году Джейсон женился на актрисе Эшли Петерсон, но через год они развелись. С 2005 года актер женат на визажисте Наоми Лоуд, у супругов есть двое детей.

Джейсон Пристли – большой поклонник канадской музыкальной группы Barenaked Ladies и имеет прямое отношение к успеху коллектива в Америке. В 1990-е годы он часто ходил на концерты группы, а однажды, познакомившись с ее участниками, предложил им снять клип на песню The Old Apartment. В то время он уже снискал известность у зрителей, и потому использовал свое влияние для популяризации группы на территории США. Позже он снял о коллективе документальный фильм, и солист группы Эд Робертсон по сей день говорит, что помощь Пристли была, возможно, самой главной причиной их успеха в Америке.

Актер по-прежнему популярен, он активно снимается в кино и на телевидении, ведет аккаунты в социальных сетях, у него есть собственный сайт. В 2019 году вышел фильм «БХ 90210», ставший продолжением популярного сериала, в свое время сделавшего Пристли знаменитым.

Интересные факты о Джейсоне Пристли
  • У Пристли есть сестра Джастин, она так же стала актрисой.
  • В 2014 году вышли мемуары актера, где он подробно рассказывает о своей личной жизни и актерской карьере.
  • Пристли увлекается гонками и гоночными автомобилями. В 2002 году актер попал в серьезную аварию: его машина въехала в стену на скорости 290 км/ч. Актер получил тяжелые травмы: перелом позвоночника и множественные переломы костей, а также сотрясение мозга.
  • Джейсон катается на лыжах, играет в хоккей, любит рыбалку.
  • Поддерживает благотворительную организацию Much Love Animal Rescue, занимающуюся проблемой жестокого обращения с животными и устройством их в новый дом.
Фильмография Джейсона Пристли
В фокусе
В фокусе
комедия, драма, анимация 2015, Бразилия / Канада
6.0
Кас и Дилан
Кас и Дилан
комедия 2013, Канада
6.0
Держись до конца
Держись до конца
комедия 2004, США
6.0
Умри, мамочка, умри
Умри, мамочка, умри
комедия 2003, США
6.0
Свидетель
Свидетель
мистика, триллер 1999, Канада / Великобритания / Австралия
5.0
Тонкая розовая линия
Тонкая розовая линия
комедия 1998, США
3.0
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7 ноября 2018 00:00
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