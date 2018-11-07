Джейсон Пристли родился 28 августа 1969 года в Северном Ванкувере в Канаде. Мать Джейсона была актрисой, а отец – бизнесменом. Уже с детства Джейсон стал сниматься сначала в рекламе, затем в эпизодических ролях в кино и сериалах. В 1987 году Джейсон переехал в США, в Лос-Анджелес, где продолжил свою кинокарьеру.

В 1990 году актер получил одну из своих самых известных ролей. Он сыграл Брендона Уолша в сериале «Беверли-Хиллз 90210», ставшем безумно популярным среди молодежи по всему миру и принесшем ему две номинации на «Золотой глобус». Джейсон также выступил как режиссёр нескольких эпизодов и был исполнительным продюсером сериала до его окончания в 2000 году.

В 1999 году Джейсон женился на актрисе Эшли Петерсон, но через год они развелись. С 2005 года актер женат на визажисте Наоми Лоуд, у супругов есть двое детей.

Джейсон Пристли – большой поклонник канадской музыкальной группы Barenaked Ladies и имеет прямое отношение к успеху коллектива в Америке. В 1990-е годы он часто ходил на концерты группы, а однажды, познакомившись с ее участниками, предложил им снять клип на песню The Old Apartment. В то время он уже снискал известность у зрителей, и потому использовал свое влияние для популяризации группы на территории США. Позже он снял о коллективе документальный фильм, и солист группы Эд Робертсон по сей день говорит, что помощь Пристли была, возможно, самой главной причиной их успеха в Америке.

Актер по-прежнему популярен, он активно снимается в кино и на телевидении, ведет аккаунты в социальных сетях, у него есть собственный сайт. В 2019 году вышел фильм «БХ 90210», ставший продолжением популярного сериала, в свое время сделавшего Пристли знаменитым.