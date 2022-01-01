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Джон Тенни
Джон Тенни
Jon Tenney
О персоне
Фильмография
Джон Тенни
Jon Tenney
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Дата рождения
16 декабря 1961
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Джона Тенни
Родился 16 декабря 1961 года. Принстон, Нью-Джерси, США.
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Фильмография Джона Тенни
В тихом омуте
детектив, триллер
2019, США
6.0
Чайка
драма, комедия
2018, США
5.0
Лучшее во мне
мелодрама, драма
2014, США
8.0
Крут как я
драма, комедия
2013, США
5.0
Год в порту
драма
2011, США
5.0
Кроличья нора
драма
2010, США
7.0
Отчим
триллер, ужасы
2009, США
6.0
Можешь рассчитывать на меня
драма
2000, США
8.0
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