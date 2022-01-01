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Екатерина Решетникова

Екатерина Решетникова
Екатерина Решетникова
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Дата рождения
23 июля 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Ленинград (Санкт-Петербург), СССР (Россия)
Рост
171 см
Биография Екатерины Решетниковой

Фильмография Екатерины Решетниковой
Опасная комбинация
Опасная комбинация
боевик 2008, Россия
4.0
Нелегал
Нелегал
драма 2005,
5.0
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