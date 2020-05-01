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Шугалей
Отзывы о фильме «Шугалей»
Шугалей
2020 / Россия / Тунис
Трейлер
7.4
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 4.8
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Агния Берлунова
1 мая 2020, 20:13
Признаюсь, непривычно смотреть фильм на реальных событиях про то, что происходит сейчас, в данный момент времени. Приходится свое отношение к происходящему буквально поминутно составлять. К концу фильма поняла, что происходящее с Максимом вызывает у меня ужас, ни один человек такого не заслуживает и его надо как можно скорее спасать. Спасать всеми доступными вариантами. Привлечение внимания людей фильмом для начала, как видите, работает
1 мая 2020, 20:13
5
0
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Виталий Алёхин
2 мая 2020, 11:21
ШУГАЛЕЙ
Восторженные отзывы, величие русского духа. Ах, негодяи, ах бандиты, ах убийцы, да почему морских котиков туда бы не послать. А забыли про свою историю, кстати, совсем, недавнюю, когда в застенках КГБ, НКВД такие дела творились, что эти "бандиты" просто детьми покажутся. А лагеря, СЛОН и прочие - забыли, ай молодца! Негодяи в Ливии, ай-я-яй...Да главный герой, то и дело, то курит пачками, то пьет, когда есть возможность. Да дети просто впитывают поведение таких героев и завтра уже будут и курить, и пить, а про величие русского духа никто и не вспомнит.
2 мая 2020, 11:21
0
4
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absoluteastralz16
4 мая 2020, 02:20
А как может быть по-другому? Берётесь судить соринку в другой стране, а в своей бревна не видите?! В этом мире всё бумеранг. Россия ведёт войны на мирных территориях, где её никогда об этом не просили. Вот и расплачивается своими гражданам. И ведь это только начало... Остановитесь! Включите мудрость и мир, и тогда к вам повернуться лицом.
4 мая 2020, 02:20
0
4
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Сергей Волков
5 мая 2020, 13:47
Не очень люблю фильмы по реальным событиям, но тут вышло отлично. И атмосфера передана натурально. Местами даже забывал, что кино смотрю, как в инете ролики про Ливию просматривал)
Ситуация, впрочем, достаточно серьезная. Наши ребята до сих пор у террористов в плену и нужно их поскорее оттуда забрать.
Фильм огласку ситуации придал, остается ждать действий от нашей страны.
5 мая 2020, 13:47
2
0
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Лев Табеев
7 мая 2020, 16:30
Смешанные впечатления.. С одной стороны, есть вопросы к некоторым художественным решениям, но с другой, не пристало разбрасываться фильмами, которые касаются столь тонкой темы. Чисто по памяти, по Ливийским столкновениям не так много кино и телепередач. Узурпация власти, тирания, тотальный контроль населения, пытки, издевательства, незаконное заключение и т.д. Странно, что ООН поддерживает подобное, лишний раз задаешься вопросом о целесообразности существования и действий этой организации.
Что касательно самой картины, то, пожалуй, можно выделить ту самую "актуальность событий" и вполне конкретный призыв к решению проблемы, который стал основой. Эдакая социалочка в глобальных масштабах, которая должна пролить свет на происходящее не только в РФ. Потому что это проблема всех стран и люди, оказавшиеся там, могли бы быть не обязательно Максимом и Суэфаном, а какими-нибудь Биллом и Кирой или Андреасом и Томом, неважно.
7 мая 2020, 16:30
0
0
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Татьяна Сарапулова
10 сентября 2020, 13:40
Фильм немного шокировал в хорошем смысле , когда узнала , что на реальных событиях , стало очень досадно за наших и вообще , что не всё так просто. Надо побыстрее вызволять ребят от туда .
10 сентября 2020, 13:40
0
0
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Восторженные отзывы, величие русского духа. Ах, негодяи, ах бандиты, ах убийцы, да почему морских котиков туда бы не послать. А забыли про свою историю, кстати, совсем, недавнюю, когда в застенках КГБ, НКВД такие дела творились, что эти "бандиты" просто детьми покажутся. А лагеря, СЛОН и прочие - забыли, ай молодца! Негодяи в Ливии, ай-я-яй...Да главный герой, то и дело, то курит пачками, то пьет, когда есть возможность. Да дети просто впитывают поведение таких героев и завтра уже будут и курить, и пить, а про величие русского духа никто и не вспомнит.
Ситуация, впрочем, достаточно серьезная. Наши ребята до сих пор у террористов в плену и нужно их поскорее оттуда забрать.
Фильм огласку ситуации придал, остается ждать действий от нашей страны.
Что касательно самой картины, то, пожалуй, можно выделить ту самую "актуальность событий" и вполне конкретный призыв к решению проблемы, который стал основой. Эдакая социалочка в глобальных масштабах, которая должна пролить свет на происходящее не только в РФ. Потому что это проблема всех стран и люди, оказавшиеся там, могли бы быть не обязательно Максимом и Суэфаном, а какими-нибудь Биллом и Кирой или Андреасом и Томом, неважно.
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