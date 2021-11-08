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Распутье, 2020

2020 / Россия
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О фильме

Артёму Чагину, одному из бесчисленных «покорителей» Москвы, приходит весть о смерти отца, бросившего их с матерью, когда Артём был ещё ребёнком. Смерть отца никак не трогает Артёма, но желая решить материальные вопросы за счёт продажи оставшегося от отца дома, он отправляется на малую родину в город Советск. Там он неожиданно встречает новую семью отца - жену и шестилетнего сына, за которыми стоит сильная узбекская диаспора. Пытаясь решить возникшую проблему с продажей дома, Чагин призывает на борьбу с диаспорой местного бандита, давнего знакомого отца. Конфликт нарастает как снежный ком, перерастая в жестокое противостояние. В центре всего этого оказывается Артем, потерявший контроль над происходящим, и несчастная вдова, которая просто хочет похоронить мужа.

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Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2020
Режиссер
Георгий Лялин
В ролях
Роман Евдокимов
Роман Евдокимов
Николай Клямчук
Николай Клямчук
Марина Васильева
Марина Васильева
Кирилл Полухин
Кирилл Полухин
Мария Боровичева
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Распутье 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Цифровая премьера драмы Григория Лялина «Распутье» состоится 4 ноября в онлайн-кинотеатре KION Фильм получил призы на кинофестивалях «Окно в Европу 2020» и «Балтийские дебюты».
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8 ноября 2021 20:42
Россия между двумя дорогами. Первые дни конкурса «Окно в Европу» Новая картина Павла Мирзоева, любопытный ответ «Быку» Бориса Акопова и любители АСМР.
Написать
10 декабря 2020 19:16
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