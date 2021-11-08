Распутье, 2020

Артёму Чагину, одному из бесчисленных «покорителей» Москвы, приходит весть о смерти отца, бросившего их с матерью, когда Артём был ещё ребёнком. Смерть отца никак не трогает Артёма, но желая решить материальные вопросы за счёт продажи оставшегося от отца дома, он отправляется на малую родину в город Советск. Там он неожиданно встречает новую семью отца - жену и шестилетнего сына, за которыми стоит сильная узбекская диаспора. Пытаясь решить возникшую проблему с продажей дома, Чагин призывает на борьбу с диаспорой местного бандита, давнего знакомого отца. Конфликт нарастает как снежный ком, перерастая в жестокое противостояние. В центре всего этого оказывается Артем, потерявший контроль над происходящим, и несчастная вдова, которая просто хочет похоронить мужа.