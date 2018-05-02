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Синдром недосказанности Синдром недосказанности
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Синдром недосказанности, 2013

2013 / Россия
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10 голосов
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О фильме

Мелодраматический сюжет повествует о молодой паре Антона и Юли, которые собираются пожениться. В честь этого она устраивает специальный вечер, чтобы перезнакомить родителей. Однако, оказывается, что Владимир, отец Юли, уже знаком с матерью Антона Ларисой. В юности они были знакомы и даже более того - Лариса была влюблена во Владимира. Несмотря на то, что Владимир женат, его тянет к Ларисе, как и ее к нему. За помощью Лариса решает обратиться к психологу, однако тот рекомендует устранить оставшийся после разрыва их старых отношений «синдром недосказанности», для чего ей требуется переспать с Владимиром. 

5.4 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2013
Возраст 12+
Режиссер
Сергей Лялин
В ролях
Юрий Батурин
Юрий Батурин
Виталий Кудрявцев
Виталий Кудрявцев
Елена Корикова
Елена Корикова
Ольга Павловец
Ольга Павловец
Данила Шевченко
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Синдром недосказанности 1 постер
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