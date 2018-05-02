Синдром недосказанности, 2013

Мелодраматический сюжет повествует о молодой паре Антона и Юли, которые собираются пожениться. В честь этого она устраивает специальный вечер, чтобы перезнакомить родителей. Однако, оказывается, что Владимир, отец Юли, уже знаком с матерью Антона Ларисой. В юности они были знакомы и даже более того - Лариса была влюблена во Владимира. Несмотря на то, что Владимир женат, его тянет к Ларисе, как и ее к нему. За помощью Лариса решает обратиться к психологу, однако тот рекомендует устранить оставшийся после разрыва их старых отношений «синдром недосказанности», для чего ей требуется переспать с Владимиром.