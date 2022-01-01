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Монро Монро
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Монро, 2010

2010 / Россия
4.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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О фильме

В российской глубинке, у станции Сафьяново, на железнодорожном переезде, работает Зина Кудряшова. За необычайное сходство с легендарной Голливудской звездой, местные жители прозвали её Монро.

Да и сама Зина уверена, что это знак судьбы. Сафьяновские мужики от Зинки балдеют, бабы не находят себе места, а подруги не могут понять, — почему она до сих пор одна? Но Зина, — то ли в шутку, то ли всерьёз говорит, что ждёт принца, — и уж точно это не Вася, — машинист локомотива, ни шофёр самосвала Лёха. Правда есть ещё Сергей, — он недавно тут, работает на местной лесопилке, — мужик надёжный, одинокий, серьёзный, — и в дочурке его девятилетней Зина души не чает, — так что вроде бы всё могло сложиться, но….

4.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2010
Возраст 16+
Режиссер
Александр Кананович
В ролях
Сергей Горобченко
Сергей Горобченко
Андрей Чернышов
Андрей Чернышов
Юрий Ваксман
Юрий Ваксман
Алексей Огурцов
Виктор Немец
Все актеры и съемочная группа
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