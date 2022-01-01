Любовь из пробирки, 2013

Нине слегка за 30. Так и не встретив настоящую любовь, она решает «родить для себя». Только найти нормального кандидата на роль «папы» оказывается не так-то просто. На помощь сестре приходит находчивая Галина, которая работает в центре репродуктивной медицины. Она отбирает самый лучший «генофонд» для своего будущего племянника. Донором становится шикарный и… ничего не подозревающий клиент центра — бизнесмен Валерий Уваров.



ЭКО проходит удачно, и на свет появляется Стёпка… Спустя шесть лет жизнь героини входит в нормальное русло: у неё подрастает сын, находится высокооплачиваемая работа, но… У судьбы на Нину явно свои планы. Неожиданно она узнает, что ее шеф, сухарь и тиран, оказывается, и есть отец Стёпки…