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Николай Лунин Nikolay Lunin
Киноафиша Персоны Николай Лунин

Николай Лунин

Nikolay Lunin

Актерское амплуа
Романтический герой, Комедийный актёр, Драматический актёр

Популярные фильмы

В активном поиске 7.1
В активном поиске (2021)
Серебряный волк 6.8
Серебряный волк (2022)
Княжна из хрущёвки 6.1
Княжна из хрущёвки (2013)

Фильмография Николай Лунин

Прощальный взгляд
детектив, мелодрама 2026, Россия
Светлаков + 5.1
Светлаков +
телешоу 2024, Россия
Серебряный волк 6.8
Серебряный волк
драма, триллер 2022, Россия
В активном поиске 7.1
В активном поиске
комедия 2021, Россия
Разбитые сердца
Разбитые сердца
мелодрама, мини-сериал 2016, Россия
Неваляшка
Неваляшка
комедия, мелодрама 2016, Россия
Московская борзая 5.7
Московская борзая
детектив 2015, Россия
Департамент 5.3
Департамент
криминал 2014, Россия
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