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История любви, или Новогодний розыгрыш История любви, или Новогодний розыгрыш
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История любви, или Новогодний розыгрыш, 2009

2009 / Россия
5.5 Оцените
10 голосов
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Причины посмотреть Факты О фильме

Это история о том, как одна забавная случайность может полностью изменить жизни двух людей. В канун Нового Года молодой бизнесмен Роман прибывает в небольшой городок в Сибири с говорящим названием Снежинск. Здесь он должен открыть филиал банка. В жизни Романа все четко расписано. Он знает, чего ждать от работы, и от личной жизни. Но мужчина еще не догадывается, какой сюрприз приготовила ему судьба.

Роман отправляется в ювелирный салон. Выясняется, что магазин собираются ограбить. По нелепой случайности бизнесмен окажется втянутым в эту историю. И симпатичная незнакомка, которую он встретит на улице, примет его за грабителя. Роману придется доказать, что он не тот, за кого его приняли. И когда это произойдет, он осознает, что без ума влюбился в загадочную девушку. Самое главное – она ответит взаимностью, еще не догадываясь о том, насколько он богат.

  • Фильм был снят Свердловской киностудией в 2008 году специально для трансляции на телевидении. Премьера состоялась 25 декабря 2008-го, а через месяц вышел релиз на DVD.
  • Бюджет фильма составил примерно 500 тысяч долларов.
  • Последний съемочный день пришелся на 1 апреля 2008 года.
  • Сценарий к картине написала жена известного актера Бориса Щербакова Татьяна Бронзова.
  • Главную мужскую роль исполнил Егор Бероев. Известность пришла к актеру за несколько лет до съемок в «Истории любви», когда он исполнил роль Эраста Фандорина в экранизации знаменитого романа Акунина «Турецкий гамбит».
  • По сюжету фильма действие происходит в Сибири, в городе Снежинске. В действительности же этот населенный пункт находится в Южном Урале. Он входит в десятку самых популярных «запретных» городов России. Туристов привлекают легенды о таинственных научных лабораториях времен Советского Союза.
  • В разговоре по телефону Роман упоминает, что город находится в 100 км от Красноярска. На самом деле на таком удалении от сибирского центра расположены несколько небольших городков.
  • Большая часть съемок велась в Екатеринбурге. Однако некоторые сцены снимались в Москве.
  • Первоначальная версия названия – «История любви, или Новогодний прикол».
  • Для съемок эпизода с ограблением ювелирного салона пришлось оцепить часть улицы в Екатеринбурге. Местные жители решили, что там на самом деле совершилось преступление. И лишь когда увидели известного актера, поняли, что снимают фильм.
  • В период проведения съемок Егор Бероев был задействован только в одном спектакле в театре. Он ставился нечасто, поэтому актера отпустили на съемки в кино.
  • Эпизод с дракой снимался в загородном доме. Члены съемочной группы постарались ничего не испортить. Однако уже после завершения сцены случайно задели аппаратурой дверной косяк.
  • В эпизодах на улице часто падает сильный снег. Герои находятся там в течение нескольких минут. При этом незаметно, чтобы снег оставался у них на плечах или на головах.
  • Во время съемок ленты Егор Бероев просил его не фотографировать. Он решил, что снимки могут использоваться в искаженном виде либо в корыстных целях.
  • На счету у исполнителя одной из ролей Романа Володькина участие только в 3 фильмах.

Богатый московский бизнесмен приезжает в командировку в далекий сибирский городок, где на улице знакомится с девушкой своей мечты. Однако сразу она принимает его за грабителя ювелирного магазина и ему приходится приложить массу усилий, чтобы вернуть ее расположение.

5.5 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2009
Возраст 16+
Режиссер
Сергей Лялин
В ролях
Егор Бероев
Егор Бероев
Александр Ефимов
Александр Ефимов
Марина Дюжева
Марина Дюжева
Анатолий Котенёв
Все актеры и съемочная группа
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История любви, или Новогодний розыгрыш
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