История любви, или Новогодний розыгрыш, 2009

Это история о том, как одна забавная случайность может полностью изменить жизни двух людей. В канун Нового Года молодой бизнесмен Роман прибывает в небольшой городок в Сибири с говорящим названием Снежинск. Здесь он должен открыть филиал банка. В жизни Романа все четко расписано. Он знает, чего ждать от работы, и от личной жизни. Но мужчина еще не догадывается, какой сюрприз приготовила ему судьба.

Роман отправляется в ювелирный салон. Выясняется, что магазин собираются ограбить. По нелепой случайности бизнесмен окажется втянутым в эту историю. И симпатичная незнакомка, которую он встретит на улице, примет его за грабителя. Роману придется доказать, что он не тот, за кого его приняли. И когда это произойдет, он осознает, что без ума влюбился в загадочную девушку. Самое главное – она ответит взаимностью, еще не догадываясь о том, насколько он богат.