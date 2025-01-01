Марина и Олег Ткачевы прожили в браке 15 лет. Глава семьи Ткачевых работает заместителем директора в солидной компании, но сейчас балансирует на грани увольнения. Олег взял себе в помощники дальнего родственника, Родиона Ханина. А троюродный племянничек оказался парнем хватким и бессовестным. Вот уже третий месяц в доме Ткачевых только и разговоров, что о людской неблагодарности и подлости. Однажды Олег уезжает за город, а через сутки Марину вызывают в полицию – Олега обвиняют в убийстве Родиона Ханина. На почве личной неприязни. Выстрелом в спину из именного охотничьего ружья. Сам Олег ничего не помнит. Полиция не сомневается в его вине, верят в нее все знакомые, да и сам Олег признает – мог убить. И только Марина знает: ее муж – не убийца. Она прожила с ним всю жизнь и не может ошибаться.