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Выстрел в спину

Vystrel v spinu 18+
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О фильме

Марина и Олег Ткачевы прожили в браке 15 лет. Глава семьи Ткачевых работает заместителем директора в солидной компании, но сейчас балансирует на грани увольнения. Олег взял себе в помощники дальнего родственника, Родиона Ханина. А троюродный племянничек оказался парнем хватким и бессовестным. Вот уже третий месяц в доме Ткачевых только и разговоров, что о людской неблагодарности и подлости. Однажды Олег уезжает за город, а через сутки Марину вызывают в полицию – Олега обвиняют в убийстве Родиона Ханина. На почве личной неприязни. Выстрелом в спину из именного охотничьего ружья. Сам Олег ничего не помнит. Полиция не сомневается в его вине, верят в нее все знакомые, да и сам Олег признает – мог убить. И только Марина знает: ее муж – не убийца. Она прожила с ним всю жизнь и не может ошибаться.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2018
Бюджет 765 560 RUR
Производство Россия 1
Другие названия
Vystrel v spinu, Выстрел в спину
Режиссер
Кира Ангелина
Кира Ангелина
В ролях
Ольга Павловец
Ольга Павловец
Виктор Васильев
Виктор Васильев
Константин Соловьев
Константин Соловьев
Екатерина Семенова
Екатерина Семенова
Максим Важов
Все актеры и съемочная группа
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