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Елена Корикова
Елена Корикова
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Елена Корикова
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Дата рождения
12 апреля 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Биография Елена Корикова
Родилась 12 апреля 1972 года. Тобольск, СССР (Россия).
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Фильмография Елена Корикова
Синдром недосказанности
мелодрама
2013, Россия
5.0
Мамы
комедия
2012, Россия
6.0
Комплекс полноценности
мелодрама
2012, Россия
0.0
Му-Му
драма
1998, Россия
5.0
Приятель покойника
комедия, драма
1997, Украина
6.0
Барышня-крестьянка
1995, Россия
6.0
Колечко золотое, букет из алых роз
драма
1994, Россия
4.0
Три сестры
драма
1994, Германия / Россия
4.0
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