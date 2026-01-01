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Юрий Батурин
Юрий Батурин Yury Baturin
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Юрий Батурин

Yury Baturin

Дата рождения
13 августа 1972
Возраст
54 года
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Ставидла, Кировоградская область, СССР (Украина)
Актерское амплуа
Романтический герой, Драматический актёр, Герой боевиков

Биография Юрия Батурина

Юрий Батурин родился 13 августа 1972 года в украинском поселке Ставидле в семье школьной учительницы и военного. В юные годы Юрий нередко строил козни против сверстников и учителей, за что периодически оказывался в директорском кабинете. Зато оценки в его дневнике в силу природной любознательности были весьма неплохими. Мальчик с детства любил литературу, географию и историю.

Украинский юноша обожал смотреть кинокартины о любимых персонажах из книг, мечтая стать кем-то из них и отправиться с ними в дальнее плавание. А это можно осуществить только благодаря мастерству перевоплощения. Так, в 14 лет Юрий покинул родные края и отправился в Днепропетровск, чтобы стать студентом театрального училища. А после получения диплома Батурин отправился в российскую столицу, где поступил в ГИТИС и получил паспорт РФ.

В 1996 году его определили в театр «Ленком», где он уже играл, будучи студентом. Однако вскоре он добровольно покинул театральные подмостки, объяснив это плохим заработком и нехваткой денег. Но актерский мир снова завлек Батурина в свои сети.

В нулевых он появляется на экране с эпизодическими ролями в различных модных в те годы телесериалах. Вскоре его заметили режиссеры и начали доверять ему более серьезные роли. Драматический телепроект «Знахарь» принес Батурину первый зрительский успех и узнаваемость.

Свою будущую жену Ирину Юрий встретил в ресторане, где служил барменом. Девушка в прошлом была моделью. В 2013 году у пары родился сын.

Популярные фильмы

Аутсайдер 7.4
Аутсайдер (2023)
Приставы 7.3
Приставы (2024)
Слушая тишину 7.1
Слушая тишину (2007)

Фильмография Юрия Батурина

Теплый ветер с севера
Теплый ветер с севера
мелодрама 2026, Россия
Центр счастья
драма 2026, Россия
Жены спасателей
Жены спасателей
мелодрама 2026, Россия
Крутые повороты
Крутые повороты
мелодрама, драма 2026, Россия
Любовь и чашка чая
Любовь и чашка чая
мелодрама, драма 2026, Россия
После долгой зимы
После долгой зимы
мелодрама, драма 2026, Россия
Таганрог 5.6
Таганрог
военный, драма 2025, Россия
Тюремный дневник 3.9
Тюремный дневник
драма, триллер 2025, Россия
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Другие проекты Юрия Батурина
Ночной гость
16+

Ночной гость

Билеты
Близость
18+

Близость

Информация
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18+

Близость

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Интересные факты о Юрии Батурине

  • В детстве Юрий обожал читать книжки о пиратах и рыцарях, которые и сформировали в нем страсть к театральному искусству.
  • Прожить на театральные гонорары в столице было непросто, и Батурин подрабатывал барменом. Этот род деятельности обеспечивал актера на протяжении нескольких лет.
  • Чтобы свести концы с концами после ухода из театра, актер подрабатывал администратором, издателем некоторых узкоспециальных журналов и даже дальнобойщиком.
  • Хотя в школе успеваемость Батурина была довольно высокой (особенно по гуманитарным предметам), за плохое поведение его прозвали «Принцем дебилов».
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