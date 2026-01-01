Юрий Батурин родился 13 августа 1972 года в украинском поселке Ставидле в семье школьной учительницы и военного. В юные годы Юрий нередко строил козни против сверстников и учителей, за что периодически оказывался в директорском кабинете. Зато оценки в его дневнике в силу природной любознательности были весьма неплохими. Мальчик с детства любил литературу, географию и историю.

Украинский юноша обожал смотреть кинокартины о любимых персонажах из книг, мечтая стать кем-то из них и отправиться с ними в дальнее плавание. А это можно осуществить только благодаря мастерству перевоплощения. Так, в 14 лет Юрий покинул родные края и отправился в Днепропетровск, чтобы стать студентом театрального училища. А после получения диплома Батурин отправился в российскую столицу, где поступил в ГИТИС и получил паспорт РФ.

В 1996 году его определили в театр «Ленком», где он уже играл, будучи студентом. Однако вскоре он добровольно покинул театральные подмостки, объяснив это плохим заработком и нехваткой денег. Но актерский мир снова завлек Батурина в свои сети.

В нулевых он появляется на экране с эпизодическими ролями в различных модных в те годы телесериалах. Вскоре его заметили режиссеры и начали доверять ему более серьезные роли. Драматический телепроект «Знахарь» принес Батурину первый зрительский успех и узнаваемость.

Свою будущую жену Ирину Юрий встретил в ресторане, где служил барменом. Девушка в прошлом была моделью. В 2013 году у пары родился сын.