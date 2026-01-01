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Николай Кудряшов
Nikolay Kudryashov
Киноафиша
Персоны
Николай Кудряшов
Николай Кудряшов
Nikolay Kudryashov
Дата рождения
6 декабря 1977
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Комедийный актёр
Биография Николая Кудряшова
Родился 2 декабря 1977 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Популярные фильмы
5.8
Спарта
(2015)
4.2
Картина маслом
(2015)
0.0
Остров мечты
(2012)
Фильмография Николая Кудряшова
Спарта 2. Гоплиты
боевик, драма
2025, Россия
5.8
Спарта
Sparta
драма, спорт
2015, Россия
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Рецензия
4.2
Картина маслом
Kartina maslom
комедия
2015, Россия
Остров мечты
приключения
2012, Россия
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Новости о Николае Кудряшове
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