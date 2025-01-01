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Киноафиша Фильмы Белое платье

Белое платье

Beloe plate 18+
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О фильме

Как известно, увидеть невесту в свадебном платье до свадьбы — плохая примета…

Девушка из маленькой деревеньки Олеся и ее жених выигрывают в телеконкурсе, и, как самая красивая пара, получают в подарок роскошное белое платье. И конечно же, невеста не удерживается от соблазна нарядиться перед телекамерой… Она еще не знает, что всё обернется совсем не так, как ей хотелось.. Уехав на заработки в город, жених возвращается чужим мужем, а Олеся остаётся одна.

На этом сказка для девушки могла бы и закончиться, если бы в деревню не приехал столичный бизнесмен с маленькой дочкой. Волей случая героиня становится няней для девочки. И всё бы хорошо, но вскоре по деревне начинают ползти сплетни.. Желая оградить девушку от насмешек, Валерий благородно предлагает ей формальный брак — «штамп в паспорте и никакого белого платья». Но неужели заветной мечте Олеси так и не суждено сбыться?..

Страна Россия
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2010
Бюджет $2 000 000
Производство Кинокомпания Русское
Другие названия
Beloe plate, White Dress, Белое платье
Режиссер
Андрей Селиванов
В ролях
Александр Баширов
Александр Баширов
Анна Назарова
Анна Назарова
Елена Глазкова
Марина Дюжева
Марина Дюжева
Егор Пазенко
Егор Пазенко
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.4
Оцените 10 голосов
4.9 IMDb
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