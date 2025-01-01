Ирина – блестящая фигуристка и заслуженный тренер России. Благодаря ее преподавательскому таланту на льду появился не один великолепный спортсмен. Характер у женщины довольно жесткий: она трудоголик и перфекционист до мозга костей, а сильные люди, как известно, зачастую обречены на вечное одиночество. Разрушить тот прочный кокон, который Ирина сама сплела вокруг себя, берется молодой самоуверенный фигурист Борис. Он всерьез намерен растопить сердце королевы льда, а она, кажется, так давно ждала того, кто на это осмелится.

Это трагичная, но поучительная история женщины, слишком много усилий вложившей в человека, который не был этого достоин и не ценил ее искренних чувств. В главных ролях – Татьяна Догилева, Петр Красилов, Ивар Калныньш и Анастасия Калманович.