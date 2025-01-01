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Киноафиша Фильмы Королева льда

Королева льда

Koroleva lda 18+
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О фильме

Ирина – блестящая фигуристка и заслуженный тренер России. Благодаря ее преподавательскому таланту на льду появился не один великолепный спортсмен. Характер у женщины довольно жесткий: она трудоголик и перфекционист до мозга костей, а сильные люди, как известно, зачастую обречены на вечное одиночество. Разрушить тот прочный кокон, который Ирина сама сплела вокруг себя, берется молодой самоуверенный фигурист Борис. Он всерьез намерен растопить сердце королевы льда, а она, кажется, так давно ждала того, кто на это осмелится.

Это трагичная, но поучительная история женщины, слишком много усилий вложившей в человека, который не был этого достоин и не ценил ее искренних чувств. В главных ролях – Татьяна Догилева, Петр Красилов, Ивар Калныньш и Анастасия Калманович. 

Страна Россия
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2008
Производство Кинокомпания Русское
Другие названия
Koroleva lda, Queen of Ice, Королева льда
Режиссер
Андрей Селиванов
В ролях
Татьяна Догилева
Татьяна Догилева
Ивар Калныньш
Ивар Калныньш
Марина Куделинская
Марина Куделинская
Анастасия Калманович
Анастасия Калманович
Петр Красилов
Петр Красилов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

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