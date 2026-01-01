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Poster of Beloe plate
5.7
Kinoafisha Films Beloe plate
5.7

Beloe plate

, 2010
Beloe plate
Russia / Romantic / 18+
Poster of Beloe plate
5.7

Cast

Aleksandr Bashirov
Aleksandr Bashirov
Uncle Kolya
Anna Nazarova
Anna Nazarova
Olesya
Elena Glazkova
Marina Dyuzheva
Marina Dyuzheva
Auntie Masha
Egor Pazenko
Egor Pazenko
Olga Dibtseva
Olga Dibtseva
Luiza-Gabriela Brovina
Luiza-Gabriela Brovina
Avdotya
Richard Bondarev
Richard Bondarev
Boris
Aleksandra Florinskaya
Aleksandra Florinskaya
Vladimir Malkov
Egor Kharlamov
Egor Kharlamov
Eduard Trukhmenev
Eduard Trukhmenev
Valery
Director Andrey Selivanov
Writer Elena Kryakovtseva
Composer Tatyana Sirosh
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 2010
Budget $2,000,000
Production Kinokompaniya Russkoe
Also known as
Beloe plate, White Dress, Белое платье

Film rating

5.7
Rate 10 votes
5.4 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
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