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Сюрприз для любимого, 2014

2014 / Россия
5.8 Оцените
10 голосов
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О фильме

Юля — идеальная жена, домохозяйка и мать двух очаровательных девочек. Самозабвенная забота о любимом муже Алексее, маленьких дочерях и доме наполняет всю ее жизнь, и эта жизнь ее вполне устраивает. Но семейная идиллия разрушается в один момент: невольно Юля узнает о любовной связи Алексея с другой женщиной. И ее жизнь, такая отлаженная и, казалось, незыблемая, превращается в кошмар… Случайное знакомство с успешным бизнесменом Николаем помогает Юле вновь обрести себя и поверить в свои силы. Преодолевая боль от предательства мужа, Юля меняет свою жизнь и меняется сама. Теперь это ухоженная и женственная, умная и предприимчивая, успешная и уверенная в себе женщина — о такой можно только мечтать. Но любит Юля по-прежнему только Алексея, от которого ушла…

5.8 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2014
Возраст 12+
Режиссер
Андрей Селиванов
В ролях
Анна Невская
Анна Невская
Виктория Рунцова
Виктория Рунцова
Диана Енакаева
Диана Енакаева
Ирина Антоненко
Ирина Антоненко
Полина Северная
Полина Северная
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Сюрприз для любимого 1 постер
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