Сюрприз для любимого, 2014

Юля — идеальная жена, домохозяйка и мать двух очаровательных девочек. Самозабвенная забота о любимом муже Алексее, маленьких дочерях и доме наполняет всю ее жизнь, и эта жизнь ее вполне устраивает. Но семейная идиллия разрушается в один момент: невольно Юля узнает о любовной связи Алексея с другой женщиной. И ее жизнь, такая отлаженная и, казалось, незыблемая, превращается в кошмар… Случайное знакомство с успешным бизнесменом Николаем помогает Юле вновь обрести себя и поверить в свои силы. Преодолевая боль от предательства мужа, Юля меняет свою жизнь и меняется сама. Теперь это ухоженная и женственная, умная и предприимчивая, успешная и уверенная в себе женщина — о такой можно только мечтать. Но любит Юля по-прежнему только Алексея, от которого ушла…