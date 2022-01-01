Возраст любви, 2013

Эта удивительная история произошла в жизни Игоря и Ольги, которые жили и строили свои семьи, даже не догадываясь о том, что они – настоящая судьба друг друга. Они оба давно в браке и воспитывают детей. Но случайная встреча на отдыхе в санатории, куда каждый сбежал по своим причинам, перевернула все. Они влюбились друг в друга с первого взгляда и решили не противиться этому чувству. И эти несколько дней, проведенные вдали от рутины, стали для них самыми прекрасными. Они возвращаются домой и понимают, что выбор между пылкой любовью и семьей будет очень болезненным… Решатся ли герои быть вместе?