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Возраст любви, 2013

2013 / Россия
5.7 Оцените
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О фильме

 Эта удивительная история произошла в жизни Игоря и Ольги, которые жили и строили свои семьи, даже не догадываясь о том, что они – настоящая судьба друг друга. Они оба давно в браке и воспитывают детей. Но случайная встреча на отдыхе в санатории, куда каждый сбежал по своим причинам, перевернула все. Они влюбились друг в друга с первого взгляда и решили не противиться этому чувству. И эти несколько дней, проведенные вдали от рутины, стали для них самыми прекрасными. Они возвращаются домой и понимают, что выбор между пылкой любовью и семьей будет очень болезненным… Решатся ли герои быть вместе? 

5.7 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2013
Возраст 12+
Режиссер
Андрей Селиванов
В ролях
Александр Макогон
Александр Макогон
Сергей Мухин
Иван Шмаков
Иван Шмаков
Данила Якушев
Данила Якушев
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Возраст любви 1 постер
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