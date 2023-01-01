Превратности судьбы, 2008

Аня Алексеева посвящает всё своё время любимому человеку Роману, популярному музыканту. Когда сестра Ани погибает в аварии, на героиню сваливается забота о двух новорожденных племянницах. Роман уезжает в Америку строить карьеру, а девушка вместе с мужем погибшей Даши старается вырастить девочек.

Аня давно мечтает о детях, но у них с Романом семья пока только в планах. Героиня немного завидует своей сестре Даше, которая недавно стала мамой очаровательных близняшек. Девушка и предположить не может, что судьба выполнит её желание таким жестоким образом: Даша вместе с родителями погибает в автокатастрофе, и на плечи Ани ложится забота о крошечных племянницах.

Несмотря на то, что Роман уезжает в Америку, чтобы развивать свою музыкальную карьеру, героиня остаётся с девочками и всеми силами старается заменить им мать. Ане сложно найти общий язык с Антоном, мужем Даши, ведь они – совершенно разные люди, переживающие страшную утрату. Когда их отношения начинают стабилизироваться, в жизнь Ани возвращается Роман, которого она до сих пор любит. Девушке предстоит сделать сложный выбор между будущим, о котором она всегда мечтала, и семьёй, которая у неё уже есть.