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Превратности судьбы Превратности судьбы
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Превратности судьбы, 2008

2008 / Россия
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О фильме

Аня Алексеева посвящает всё своё время любимому человеку Роману, популярному музыканту. Когда сестра Ани погибает в аварии, на героиню сваливается забота о двух новорожденных племянницах. Роман уезжает в Америку строить карьеру, а девушка вместе с мужем погибшей Даши старается вырастить девочек.

Аня давно мечтает о детях, но у них с Романом семья пока только в планах. Героиня немного завидует своей сестре Даше, которая недавно стала мамой очаровательных близняшек. Девушка и предположить не может, что судьба выполнит её желание таким жестоким образом: Даша вместе с родителями погибает в автокатастрофе, и на плечи Ани ложится забота о крошечных племянницах.

Несмотря на то, что Роман уезжает в Америку, чтобы развивать свою музыкальную карьеру, героиня остаётся с девочками и всеми силами старается заменить им мать. Ане сложно найти общий язык с Антоном, мужем Даши, ведь они – совершенно разные люди, переживающие страшную утрату. Когда их отношения начинают стабилизироваться, в жизнь Ани возвращается Роман, которого она до сих пор любит. Девушке предстоит сделать сложный выбор между будущим, о котором она всегда мечтала, и семьёй, которая у неё уже есть.

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Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2008
Возраст 18+
Режиссер
Андрей Селиванов
В ролях
Ольга Волкова
Ольга Волкова
Ксения Кузнецова
Ксения Кузнецова
Дмитрий Прокофьев
Анастасия Бусыгина
Карина Разумовская
Карина Разумовская
Все актеры и съемочная группа
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