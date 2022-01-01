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Александра Флоринская
Александра Флоринская
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Александра Флоринская
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Дата рождения
26 сентября 1977
Возраст
44 года
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Ленинград (Санкт-Петербург), СССР (Россия)
Рост
181 см
Биография Александры Флоринской
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Фильмография Александры Флоринской
Отчаянные дольщики
комедия
2022, Россия
4.0
Мама Люба
мелодрама
2017, Россия
0.0
Белое платье
мелодрама
2010, Россия
6.0
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