Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Егор Пазенко
Егор Пазенко
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Егор Пазенко
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
25 февраля 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Рыбы
Биография Егор Пазенко
Родился 25 февраля 1972 года. Симферополь, Украина.
Развернуть
Фильмография Егор Пазенко
Илия Муромец
фэнтези
2023, Россия
0.0
Нереальная любовь
комедия, драма
2014, Россия
6.0
Забава
драма
2012, Россия
3.0
1812: Уланская баллада
приключения
2012, Россия
4.0
Белое платье
мелодрама
2010, Россия
6.0
Прячься!
триллер
2010, Германия / Россия
7.0
Каменная башка
боевик, драма, спорт
2008, Россия
7.0
Человек, который знал все
исторический, триллер, драма, криминал, фантастика
2008, Россия
7.0
Все фильмы
Related video
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»