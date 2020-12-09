«Кровные узы»: Рецензия Киноафиши

Постаревший бывший шериф Джордж Блэкледж (Кевин Костнер) и его жена Маргарет (Дайан Лэйн) живут на ферме с сыном и его женой Лорной, воспитывающими малолетнего ребёнка. Но после трагической гибели сына всё меняется. Лорна выходит замуж за представителя жестокого семейства Уибой, который бьёт жену и пасынка, а вскоре увозит их в неизвестном направлении. Маргарет настаивает, что они с Джорджем должны поехать и забрать своего внука. Однако преступный клан не слишком-то хочет отпускать тех, кто попал к ним в руки.

Классические и стопроцентно американские актёры Кевин Костнер и Дайан Лэйн не так давно уже появлялись вместе. Тогда это были второстепенные роли в «Человеке из стали» Зака Снайдера. Но даже в супергеройском кино эти немолодые и очень опытные актёры отлично передавали дух американской провинции с её неизменными клетчатыми рубашками, шляпами и старыми машинами.

Кровные узы

Томас Безуча лишь подхватил этот дуэт и дал ему максимальный простор для самовыражения, смешав классический вестерн с мрачным триллером. Причём режиссёр (он же лично переписал книгу Ларри Уотсона под сценарий и спродюсировал картину) выбрал очень интересный темп повествования, напоминающий работы Клинта Иствуда. С одной стороны, он не слишком затягивает вступление о будничной жизни семьи, проскакивая завязку за считаные минуты. Дальше всё пояснят во флешбэках, которые будут раскрывать личности центральных героев.

С другой, фильм постоянно фокусируется на мелочах, что делает историю гораздо более живой. Буквально секундный акцент на том, как Маргарет командует невесткой. Вроде бы типичная для семей сцена, но она даёт чёткий задел на будущие сложности. Жестокость, которую героиня наблюдает издалека через стекло автомобиля. Отношение к лошадям как отражение характера каждого из персонажей. Склонность Джорджа к выпивке. Всего один момент, но показательный. И даже домашняя еда, которую пожилые супруги берут в дорогу. Благодаря таким мелочам простой с виду сюжет кажется максимально реалистичным.

Действие предстаёт обманчиво спокойным: долгое путешествие, знакомство с людьми, которые помогают героям. И всё это дополнено невероятно красивыми съёмками дороги и природы. В отдельные моменты можно даже почти забыть, что цель Джорджа и Маргарет довольно неоднозначна. Хочется поверить их словам, что они просто проезжали мимо и решили навестить своего внука.

Кровные узы

Главная пара великолепно тянет на себе всю эмоциональную составляющую. Причём у Лэйн гораздо более сложная задача. Герой Костнера прост: он сдержанный, рассудительный, но в необходимые моменты решительно кидается в бой. Таким актёра видели уже не раз. Да и в плане имиджа он будто просто пришёл из «Йеллоустоуна», даже не сменив куртку.

А вот Дайан Лэйн достался более неоднозначный характер: когда Маргарет улыбается, она мила и обворожительна. Но тут же может переключить подачу на более жёсткую. Таких женщин всегда слушаются и мужчины, и дети. И можно даже засомневаться: не надумала ли она все проблемы, от которых хочет спасти внука.

Пик эмоционального накала произойдёт не в финале фильма, а в тот момент, когда героиня встретит свою главную соперницу, причём исполнившую её мечту: у главы клана Уибой огромная семья из детей и кузенов. Застолье в их доме разительно контрастирует с уединённым обедом Блэкледжей.

Кровные узы

Великолепная Лесли Мэнвилл за тот непродолжительный хронометраж, который отвёл ей автор фильма, успевает выдать потрясающий перформанс. Громкий смех, яркий маникюр, сигареты и максимально наглый разговор — это одновременно и полная противоположность сдержанной Маргарет, и будто отражение её скрытой натуры. Понятно, что главный конфликт истории именно между этими двумя женщинами, пусть и действуют они чаще руками своих мужчин.

Финал же кажется лишь необходимой кульминацией, добавляющей действию и темпа, и визуальной жестокости, иногда переходящей в физически неприятные сцены. Это необходимый катарсис для персонажей, который позволяет избавиться от прошлого и начать новую жизнь.

«Кровные узы» из тех фильмов, которые могут не слишком понравиться с самого начала, особенно молодой аудитории, ещё чувствующей в героях родственную душу. Но обманчиво спокойной подачей и множеством деталей он затягивает. А после просмотра заставляет много размышлять о поведении персонажей, ставших за неполные два часа абсолютно реальными. А это уже достаточная причина обратить внимание на картину.