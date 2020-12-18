Опасный соблазн, 2020

Главная героиня — обольстительная девушка-детектив — пытается втянуть ничего не подозревающего мужчину в расследование крайне опасного и сложного дела об убийстве.
Режиссером триллера «Опасный соблазн» стал Деон Тейлор, постановщик «Незваного гостя» и «Траффика». Сценаристом проекта выступил Дэвид Локер, номинант на «Золотую малину» за худший сценарий к фильму «Звездный путь 5: Последний рубеж». Одним из продюсеров стал Роберт Смит («Сиротский Бруклин»). Главную роль в «Фаталь» исполнила лауреат премии «Оскар» Хилари Суэнк. Большинство россиян знает ее по фильмам «Малышка на миллион» Клинта Иствуда и «P.S. Я люблю тебя». Компанию ей составил Майкл Колтер («Люк Кейдж») и Кали Хоук («Ясновидец»).
В центре сюжета — женщина-детектив по имени Валери Куинлан (Хилари Суэнк), которая расследует крайне запутанное убийство. Используя свое очарование и силу убеждения, она пытается затянуть в это дело женатого мужчину, который сначала даже не понимает, какой кошмар его поджидает в будущем. Героям придется не только столкнуться лицом к лицу с изощренным убийцей, но и оказаться в запутанном клубке интриг.
Большая часть съемок фильма «Опасный соблазн» прошла в Лос-Анджелесе в сентябре 2018 года.
Дистрибьютором картины выступила кинокомпания Lionsgate.
Первоначально триллер должен был выйти в прокат 19 июня 2020 года, но в итоге премьеру перенесли на осень из-за пандемии коронавируса.
Впоследствии ее снова перенесли, на этот раз на 2021 год.
Композитором фильма выступил Джеф Дзанелли, автор музыки к картинам «Тайное окно» и «Малефисента».
Идеальная жизнь успешного спортивного агента летит к чертям, когда загадочная девушка-детектив впутывает его в опасное расследование убийства. Одна страстная ночь с ней меняет его жизнь навсегда.