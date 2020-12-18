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Опасный соблазн Опасный соблазн
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Fatale

Опасный соблазн, 2020

2020 / США
5.2 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Триллер с Хилари Суонк о расследовании изощренных убийств
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Главная героиня — обольстительная девушка-детектив — пытается втянуть ничего не подозревающего мужчину в расследование крайне опасного и сложного дела об убийстве.

Режиссером триллера «Опасный соблазн» стал Деон Тейлор, постановщик «Незваного гостя» и «Траффика». Сценаристом проекта выступил Дэвид Локер, номинант на «Золотую малину» за худший сценарий к фильму «Звездный путь 5: Последний рубеж». Одним из продюсеров стал Роберт Смит («Сиротский Бруклин»). Главную роль в «Фаталь» исполнила лауреат премии «Оскар» Хилари Суэнк. Большинство россиян знает ее по фильмам «Малышка на миллион» Клинта Иствуда и «P.S. Я люблю тебя». Компанию ей составил Майкл Колтер («Люк Кейдж») и Кали Хоук («Ясновидец»).

В центре сюжета — женщина-детектив по имени Валери Куинлан (Хилари Суэнк), которая расследует крайне запутанное убийство. Используя свое очарование и силу убеждения, она пытается затянуть в это дело женатого мужчину, который сначала даже не понимает, какой кошмар его поджидает в будущем. Героям придется не только столкнуться лицом к лицу с изощренным убийцей, но и оказаться в запутанном клубке интриг.

 

Большая часть съемок фильма «Опасный соблазн» прошла в Лос-Анджелесе в сентябре 2018 года.

Дистрибьютором картины выступила кинокомпания Lionsgate.

Первоначально триллер должен был выйти в прокат 19 июня 2020 года, но в итоге премьеру перенесли на осень из-за пандемии коронавируса.

Впоследствии ее снова перенесли, на этот раз на 2021 год.

Композитором фильма выступил Джеф Дзанелли, автор музыки к картинам «Тайное окно» и «Малефисента».

Идеальная жизнь успешного спортивного агента летит к чертям, когда загадочная девушка-детектив впутывает его в опасное расследование убийства. Одна страстная ночь с ней меняет его жизнь навсегда.

5.2 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 11 февраля 2021
Премьера онлайн 18 марта 2021
Премьера в мире 18 декабря 2020
Возраст 18+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Деон Тейлор
Деон Тейлор
В ролях
Хилари Суонк
Хилари Суонк
Майкл Или
Майкл Или
Майк Колтер
Майк Колтер
Кали Хоук
Кали Хоук
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Опасный соблазн 3 постера
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Опасный соблазн
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за 1 рубль
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Семейная жизнь преуспевающего спортивного агента дала трещину. Жена постоянно задерживается на работе и рождает массу подозрений в своей неверности. Искра угасла, а общение превратилось скорее в формальность. Именно в этот момент фирма организовывает поездку в Вегас с обязательной шумной вечеринкой. На ней и происходит роковая встреча с обворожительной девушкой, перетекающая в жаркую ночь. С переходом черты под названием «измена» все рушится окончательно. Сначала в квартиру…
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саундтрек фильма Опасный соблазн
Одна
Одна
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