Опасный соблазн, 2020

Главная героиня — обольстительная девушка-детектив — пытается втянуть ничего не подозревающего мужчину в расследование крайне опасного и сложного дела об убийстве.

Режиссером триллера «Опасный соблазн» стал Деон Тейлор, постановщик «Незваного гостя» и «Траффика». Сценаристом проекта выступил Дэвид Локер, номинант на «Золотую малину» за худший сценарий к фильму «Звездный путь 5: Последний рубеж». Одним из продюсеров стал Роберт Смит («Сиротский Бруклин»). Главную роль в «Фаталь» исполнила лауреат премии «Оскар» Хилари Суэнк. Большинство россиян знает ее по фильмам «Малышка на миллион» Клинта Иствуда и «P.S. Я люблю тебя». Компанию ей составил Майкл Колтер («Люк Кейдж») и Кали Хоук («Ясновидец»).

В центре сюжета — женщина-детектив по имени Валери Куинлан (Хилари Суэнк), которая расследует крайне запутанное убийство. Используя свое очарование и силу убеждения, она пытается затянуть в это дело женатого мужчину, который сначала даже не понимает, какой кошмар его поджидает в будущем. Героям придется не только столкнуться лицом к лицу с изощренным убийцей, но и оказаться в запутанном клубке интриг.