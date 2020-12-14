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Постаревший бывший шериф Джордж Блэкледж (Кевин Костнер) и его жена Маргарет (Дайан Лэйн) живут на ферме с сыном и его женой Лорной, воспитывающими малолетнего ребёнка. Но после трагической гибели сына всё меняется. Лорна выходит замуж за представителя жестокого семейства Уибой, который бьёт жену и пасынка, а вскоре увозит их в неизвестном направлении. Маргарет настаивает, что они с Джорджем должны поехать и забрать своего внука. Однако преступный клан не слишком-то хочет отпускать тех, кто…