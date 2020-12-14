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Кровные узы Кровные узы
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Let Him Go Кровные узы 2020 / США
7.0 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о фильме «Кровные узы»

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Постаревший бывший шериф Джордж Блэкледж (Кевин Костнер) и его жена Маргарет (Дайан Лэйн) живут на ферме с сыном и его женой Лорной, воспитывающими малолетнего ребёнка. Но после трагической гибели сына всё меняется. Лорна выходит замуж за представителя жестокого семейства Уибой, который бьёт жену и пасынка, а вскоре увозит их в неизвестном направлении. Маргарет настаивает, что они с Джорджем должны поехать и забрать своего внука. Однако преступный клан не слишком-то хочет отпускать тех, кто…

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Станислав Ян 14 декабря 2020, 12:19
Оценка
На мой взгляд лучший актер 20 века, Кевин Костнер еще ни разу не появлялся в заурядном кино. И этот фильм не исключение. Кино о настоящем мужчине, истинной женщине и любви, во имя которой и умереть не грешно. В коллекцию, определенно.
14 декабря 2020, 12:19 Ответить
Эльдар Гусейнов 16 декабря 2020, 16:15
Четкий фильм👍🏽👍🏽👍🏽концовка фильма печальная😔
16 декабря 2020, 16:15 Ответить
kse2004 19 декабря 2020, 12:56
в ответ на сообщение Станислав Ян от 14 декабря 2020, 12:19
Такой комментарий очень пристрастный. Лучший актер 20 века - звучит очень странно, по другому не сказать. Хотя я сам его люблю. А насчет его проходных фильмов - всего 2 примера - Водный мир (но это еще более менее - все таки красивый фильм) и Почтальон - ну это просто хуже некуда
19 декабря 2020, 12:56 Ответить
kudyakov_a 29 марта 2021, 01:06
Фильм, конечно, неплох. Но очень много странных и нелогичных поступков совершают герои. Смотрела только из-за красивых пейзажей Северной Америки, ну и была надежда на Костнера.
29 марта 2021, 01:06 Ответить
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