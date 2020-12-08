«Диббук»: Рецензия Киноафиши

После долгих лет, проведенных в хасидской общине, Яков пытается приспособиться к новой жизни. В ней полно трудностей и соблазнов, от которых его ограждали все это время, прикрываясь познанием всесильного бога. Но прошлое возвращается к молодому парню и предлагает простой заработок. Его просят провести ночь рядом с телом покойного, у которого не было друзей, и проводить его в последний путь, читая молитвы. Только так, по древнему еврейскому обряду, можно уберечь душу от возможных злых духов. Даже увидев пустой пугающий дом с трупом и недружелюбной старушкой, Яков все равно считает эти деньги слишком легкими, чтобы от них отказаться. Но очень быстро становится понятно: тьмы нужно бояться не мертвым, а живым.

На первый взгляд, это довольно типовой хоррор. Вот темный пугающий дом, полный странных звуков и скрипов, таинственная хозяйка, разговаривающая намеками, старый друг-хасид, постоянно предостерегающий о возможных странностях, и труп посреди комнаты, накрытый простынкой. Кажется, с таким набором воображение само пустится в пляс и нарисует не только злых духов, но и чего похуже. Постепенно выясняется, что за этой невзрачностью и простотой скрывается множество деталей и интересных идей.

Диббук

Ключевым в картине становится необычная основа в виде еврейской мифологии. Местный злой дух вряд ли встречался вам раньше. Перед нами не просто призрак, а скорее паразит, питающийся отравляющим жизнь чувством вины и постепенно сводящий в могилу. Тут начинается сражение прошлого и будущего. Только признав наличие все еще открытых душевных ран и простив себя, можно двигаться дальше. В противном случае тебя затягивает в болото настоящего, где поджидает тот самый диббук. Яков оказывается даже слишком идеальной жертвой – настоящий деликатес, переполненный страхами и травмами.

Мы не сразу понимаем корень этих проблем и постепенно узнаем прошлое героя, поначалу наблюдая за испуганным человеком, сомневающимся в реальности. Поводов будет предостаточно. Злой дух метит в самые болезненные точки, выбивая и без того некрепкую почву из-под ног. В ход идут близкие, рушащие мечты, и искажение окружающего пространства. Все это происходит слишком стремительно, чтобы успеть подумать и перевести дух. Водопад постоянных несчастий, которым нет конца. Единственным выходом избавиться от сводящего с ума паразита оказывается обретение внутренней силы и стойкости, признание своей человеческой и несовершенной природы. Только так можно встретиться со своим мучителем лицом к лицу и попробовать выйти из неравной схватки победителем.

Диббук

Эти идея имеет действительно эффектную обертку в виде дискомфортного и мрачного дома. Здесь приходится вглядываться в темные углы и постоянные тени. Каждый шаг становится достоянием всех его обитателей, вынужденных гадать, кто или что решило прогуляться по верхним этажам. На помощь приходит лишь фонарик телефона, неуверенно рассеивающий местную жуть. Удачным можно назвать и саундтрек, состоящий преимущественно из электронной музыки. Он оказывается приятной неожиданностью и отлично передает местное напряжение.

Стоит помнить, что «Диббук» – всего лишь дебютная картина режиссера и сценариста Кита Томаса, в которой не обошлось и без банальностей. В какой-то момент в сюжет проникают Бухенвальд и фашизм. Они выглядят необязательной и скорее инородной деталью истории о другой стороне еврейской культуры. Также несколько блекло выглядит развязка, но ее все-таки уравновешивает эффектный финал. Несмотря на мелкие огрехи, перед нами все равно запоминающийся и атмосферный хоррор с нетипичным национальным колоритом и малоизвестной мифологией. Поклонникам жанра точно не стоит проходить мимо. Будет обидно, если «Диббук» затеряется среди второсортных и невзрачных ужастиков, заполонивших кинотеатры.