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Лес призраков: Сатор Лес призраков: Сатор
Киноафиша Фильмы Лес призраков: Сатор
Sator

Лес призраков: Сатор, 2019

2019 / США
3.9 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Фильм ужасов о демоне, который питается человеческими страхами
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Лес призраков: Сатор» — экспериментальный фильм ужасов Джордана Грэма, действия которого разворачиваются в глуши Северной Калифорнии. Здесь, вдали от цивилизации, одинокий мужчина по имени Адам (Гэбриел Николсон) ежедневно сталкивается с трудностями жизни вдали от цивилизации.

Дом Адама — ветхая деревянная хижина, возведенная десятки лет назад. Несмотря на специфический образ жизни, егерь не является дикарем: неподалеку проживает его семья, состоящая из брата Пита (Майкл Дэниэл), сестры Айви (Рэйчел Джонсон) и старой бабушки Нони (Джун Петерсон). В распоряжении родственников есть электричество и транспорт, что позволяет им чувствовать себя в относительной безопасности.

Однажды судьба сталкивает Адама с магической силой, существование которой он упорно не признавал. Прежде Нони уже рассказывала своим внукам о древнем духе Саторе, который питается человеческими страхами. Однако домашние все списывали на психическую травму женщины преклонных лет, с трудом отличающей реальность от вымысла.

Первым тревожным звоночком стало таинственное исчезновение пса. Это приводит к длительному путешествию Адама сквозь чащу, где опасность подстерегает на каждом шагу. Чем глубже он заходит в лес, тем сильнее убеждается в том, что полоумная бабушка была права. На деревьях повсюду развешаны странные оккультные символы, а вокруг происходят вещи, не поддающиеся рациональной трактовке. Древняя легенда плавно перетекает в реальность, а семья Адама оказывается в шаге от смерти. Удастся ли отшельникам победить в схватке с нечистью?

Режиссер Джордан Грэм одновременно выступил продюсером, сценаристом, композитором, монтажером и оператором, попутно исполнив одну из второстепенных ролей. Дебют многогранного кинематографиста состоялся в 2012 году, когда на экраны вышел хоррор «Призрак» с бюджетом в 1,3 тысячи долларов.

Параллельно с работой над фильмом, чтобы зарабатывать на жизнь, Грэм занимался съемками на свадьбах.

Деревянная изба, в которой живет Адам, была собственноручно построена Джорданом Грэмом.

Изначальный сценарий существенно отличался от того, что получилось в конечном варианте. По утверждению Грэма, история основана на рассказах его бабушки Джун Петерсон, в итоге сыгравшей Нани. В 1968 году с родственницей кинематографиста произошел странный инцидент: женщина стала рассказывать окружающим, что с ней говорит злой дух Сатор. Используя спиритическую доску Уиджи, Джун записывала послания до тех пор, пока не угодила в психиатрическую клинику. В киноленте своего внука Джордана она, по сути, играет саму себя, рассказывая на камеру истории контактов с Сатором. Документальные кадры, снимавшиеся отдельно, гармонично вмонтированы в основное повествование. По мере съемок Джун все глубже погружалась в деменцию и умерла еще до премьеры. «Лес призраков: Сатор» посвящен ей.

Этап постпродакшена «Лес призраков: Сатор» растянулся на шесть лет.

Премьера фильма ужасов прошла 21 июля 2019 года на канадском кинофестивале Fantasia Film, а цифровой релиз в США состоялся 9 февраля 2021 года.

Майкл Дэниэл, сыгравший брата Адама, снимался в режиссерском дебюте Грэма.

Адам живет в одиночестве в хижине в лесу. У Адама есть брат, который изредка к нему заглядывает, и бабушка, которая сдружилась с духом по имени Сатор. Но у Сатора злые намерения: он покидает душу бабушки и концентрирует свое внимание на Адаме и других членах семьи.

3.9 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 30 сентября 2021
Премьера онлайн 9 февраля 2021
Премьера в мире 21 июля 2019
Возраст 18+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Джордан Грэм
Джордан Грэм
В ролях
Майкл Дэниэл
Майкл Дэниэл
Рэйчел Джонсон
Аврора Лоу
Гэбриел Николсон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Лес призраков: Сатор 2 постера
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Лес призраков: Сатор
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Наша рецензия
События разворачиваются в ветхой хижине, окруженной диким лесом Северной Калифорнии. Здесь проживает немногословный Адам (Гэбриел Николсон), коротающий дни за охотой в компании верного пса. Несмотря на полную изоляцию, у него есть и электричество, и старый ноутбук, и даже автомобиль. Каждую ночь отшельник скрупулезно проверяет записи с камер видеонаблюдения на наличие призраков. Однажды Адама навещает родной брат Пит (Майкл Дэниэл), с которым его объединяет общее семейное горе. Вместе они…
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Annetblack14 30 сентября 2021, 22:35
Только с премьеры. Впечатления сильные, до сих пор полностью не отошла. После прочтения описания и просмотра трейлера были сомнения которые… Читать дальше…
User 2 октября 2021, 22:38
Нууууу,очень странный фильм! Сюжета никакого,очень странное начало,ужастиком это сложно назвать. Весь фильм сплошное молчание ягнят,персонажи просто… Читать дальше…
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26 голосов
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