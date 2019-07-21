Лес призраков: Сатор, 2019

«Лес призраков: Сатор» — экспериментальный фильм ужасов Джордана Грэма, действия которого разворачиваются в глуши Северной Калифорнии. Здесь, вдали от цивилизации, одинокий мужчина по имени Адам (Гэбриел Николсон) ежедневно сталкивается с трудностями жизни вдали от цивилизации.
Дом Адама — ветхая деревянная хижина, возведенная десятки лет назад. Несмотря на специфический образ жизни, егерь не является дикарем: неподалеку проживает его семья, состоящая из брата Пита (Майкл Дэниэл), сестры Айви (Рэйчел Джонсон) и старой бабушки Нони (Джун Петерсон). В распоряжении родственников есть электричество и транспорт, что позволяет им чувствовать себя в относительной безопасности.
Однажды судьба сталкивает Адама с магической силой, существование которой он упорно не признавал. Прежде Нони уже рассказывала своим внукам о древнем духе Саторе, который питается человеческими страхами. Однако домашние все списывали на психическую травму женщины преклонных лет, с трудом отличающей реальность от вымысла.
Первым тревожным звоночком стало таинственное исчезновение пса. Это приводит к длительному путешествию Адама сквозь чащу, где опасность подстерегает на каждом шагу. Чем глубже он заходит в лес, тем сильнее убеждается в том, что полоумная бабушка была права. На деревьях повсюду развешаны странные оккультные символы, а вокруг происходят вещи, не поддающиеся рациональной трактовке. Древняя легенда плавно перетекает в реальность, а семья Адама оказывается в шаге от смерти. Удастся ли отшельникам победить в схватке с нечистью?
Режиссер Джордан Грэм одновременно выступил продюсером, сценаристом, композитором, монтажером и оператором, попутно исполнив одну из второстепенных ролей. Дебют многогранного кинематографиста состоялся в 2012 году, когда на экраны вышел хоррор «Призрак» с бюджетом в 1,3 тысячи долларов.
Параллельно с работой над фильмом, чтобы зарабатывать на жизнь, Грэм занимался съемками на свадьбах.
Деревянная изба, в которой живет Адам, была собственноручно построена Джорданом Грэмом.
Изначальный сценарий существенно отличался от того, что получилось в конечном варианте. По утверждению Грэма, история основана на рассказах его бабушки Джун Петерсон, в итоге сыгравшей Нани. В 1968 году с родственницей кинематографиста произошел странный инцидент: женщина стала рассказывать окружающим, что с ней говорит злой дух Сатор. Используя спиритическую доску Уиджи, Джун записывала послания до тех пор, пока не угодила в психиатрическую клинику. В киноленте своего внука Джордана она, по сути, играет саму себя, рассказывая на камеру истории контактов с Сатором. Документальные кадры, снимавшиеся отдельно, гармонично вмонтированы в основное повествование. По мере съемок Джун все глубже погружалась в деменцию и умерла еще до премьеры. «Лес призраков: Сатор» посвящен ей.
Этап постпродакшена «Лес призраков: Сатор» растянулся на шесть лет.
Премьера фильма ужасов прошла 21 июля 2019 года на канадском кинофестивале Fantasia Film, а цифровой релиз в США состоялся 9 февраля 2021 года.
Майкл Дэниэл, сыгравший брата Адама, снимался в режиссерском дебюте Грэма.
Адам живет в одиночестве в хижине в лесу. У Адама есть брат, который изредка к нему заглядывает, и бабушка, которая сдружилась с духом по имени Сатор. Но у Сатора злые намерения: он покидает душу бабушки и концентрирует свое внимание на Адаме и других членах семьи.