Лес призраков: Сатор, 2019

«Лес призраков: Сатор» — экспериментальный фильм ужасов Джордана Грэма, действия которого разворачиваются в глуши Северной Калифорнии. Здесь, вдали от цивилизации, одинокий мужчина по имени Адам (Гэбриел Николсон) ежедневно сталкивается с трудностями жизни вдали от цивилизации.

Дом Адама — ветхая деревянная хижина, возведенная десятки лет назад. Несмотря на специфический образ жизни, егерь не является дикарем: неподалеку проживает его семья, состоящая из брата Пита (Майкл Дэниэл), сестры Айви (Рэйчел Джонсон) и старой бабушки Нони (Джун Петерсон). В распоряжении родственников есть электричество и транспорт, что позволяет им чувствовать себя в относительной безопасности.

Однажды судьба сталкивает Адама с магической силой, существование которой он упорно не признавал. Прежде Нони уже рассказывала своим внукам о древнем духе Саторе, который питается человеческими страхами. Однако домашние все списывали на психическую травму женщины преклонных лет, с трудом отличающей реальность от вымысла.

Первым тревожным звоночком стало таинственное исчезновение пса. Это приводит к длительному путешествию Адама сквозь чащу, где опасность подстерегает на каждом шагу. Чем глубже он заходит в лес, тем сильнее убеждается в том, что полоумная бабушка была права. На деревьях повсюду развешаны странные оккультные символы, а вокруг происходят вещи, не поддающиеся рациональной трактовке. Древняя легенда плавно перетекает в реальность, а семья Адама оказывается в шаге от смерти. Удастся ли отшельникам победить в схватке с нечистью?