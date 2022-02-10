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Keith Thomas
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Биография Кит Томас
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Фильмография Кит Томас
Воспламеняющая взглядом
ужасы, фантастика, драма
2022, США
4.0
Диббук
ужасы
2019, США
5.0
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Зак Эфрон учит свою дочку управлять огнем в трейлере новой экранизации «Воспламеняющей взглядом» Стивена Кинга
Премьера фильма запланирована на 12 мая.
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10 февраля 2022 12:56
Стало известно, кто сыграет Чарли Макги в новой экранизации «Воспламеняющей взглядом»
Актриса присоединится к ранее объявленному Заку Эфрону.
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3 июня 2021 11:42
Начались съемки новой экранизации романа Стивена Кинга «Воспламеняющая взглядом»
Одну из ключевых ролей исполняет Зак Эфрон.
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26 мая 2021 16:49
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