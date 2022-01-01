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После долгих лет, проведенных в хасидской общине, Яков пытается приспособиться к новой жизни. В ней полно трудностей и соблазнов, от которых его ограждали все это время, прикрываясь познанием всесильного бога. Но прошлое возвращается к молодому парню и предлагает простой заработок. Его просят провести ночь рядом с телом покойного, у которого не было друзей, и проводить его в последний путь, читая молитвы. Только так, по древнему еврейскому обряду, можно уберечь душу от возможных злых духов.…