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Запретная зона Запретная зона
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Запретная зона 2020 / Россия
5.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Отзывы о фильме «Запретная зона»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

1989 год, Белорусская ССР. Шестеро бывших друзей-одноклассников собрались в совместный поход. Они довольно давно не виделись: настолько, что один, из них, Алексей (Павел Чинарев) успел съездить на войну в Афганистан и вернуться. С первых минут путешествия эйфория приятельского воссоединения омрачается тем, что бывшая девушка солдата (Дарья Мельникова) ныне встречается с его же лучшим другом (Александр Головин). Но сердитые взгляды не повод отменять веселье, отправной точкой маршрута оказывается…

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Денис Игорев 7 октября 2020, 11:33
Оценка
Ералаш
7 октября 2020, 11:33 Ответить
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