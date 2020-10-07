Наша рецензия

1989 год, Белорусская ССР. Шестеро бывших друзей-одноклассников собрались в совместный поход. Они довольно давно не виделись: настолько, что один, из них, Алексей (Павел Чинарев) успел съездить на войну в Афганистан и вернуться. С первых минут путешествия эйфория приятельского воссоединения омрачается тем, что бывшая девушка солдата (Дарья Мельникова) ныне встречается с его же лучшим другом (Александр Головин). Но сердитые взгляды не повод отменять веселье, отправной точкой маршрута оказывается…