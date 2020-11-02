Буран, 2022

Звезда хоккейного клуба Максим Ковалев, сын погибшего миллиардера и владельца команды, не привык сдерживать эмоций. Ни на хоккейном матче… Ни когда гаишник тормозит его по дороге на важную игру и хочет оформить всё «по правилам»… Простой конфликт оборачивается для него роковой ситуацией, которая в корне меняет его жизнь. Ему светит срок. Удастся ли Максиму выжить? Сможет ли «зазвездившийся» хоккеист исправиться? И кто ему в этом поможет? Ведь на дороге оказались вместе водитель-дальнобойщик, сотрудник следственного комитета, гаишники, автолюбители, застрявшие в снежном катаклизме…