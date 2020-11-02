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Буран Буран
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Буран, 2022

2022 / Россия
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Известный хоккеист борется со своим эго во время природного катаклизма
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О фильме

Звезда хоккейного клуба Максим Ковалев, сын погибшего миллиардера и владельца команды, не привык сдерживать эмоций. Ни на хоккейном матче… Ни когда гаишник тормозит его по дороге на важную игру и хочет оформить всё «по правилам»… Простой конфликт оборачивается для него роковой ситуацией, которая в корне меняет его жизнь. Ему светит срок. Удастся ли Максиму выжить? Сможет ли «зазвездившийся» хоккеист исправиться? И кто ему в этом поможет? Ведь на дороге оказались вместе водитель-дальнобойщик, сотрудник следственного комитета, гаишники, автолюбители, застрявшие в снежном катаклизме…

Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2022
Возраст 16+
Стрим-сервис KION
Режиссер
Айнур Аскаров
Айнур Аскаров
В ролях
Ангелина Поплавская
Ангелина Поплавская
Мария Лобанова
Мария Лобанова
Александр Головин
Александр Головин
Михаил Сафронов
Михаил Сафронов
Наталья Кузнецова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Буран 1 постер
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Искупление грехов: Александр Головин в промороликах к драме «Буран» Премьера фильма ожидается в этом году.
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2 ноября 2020 16:59
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