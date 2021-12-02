Щенячий патруль: Улетная помощь, 2020

5 причин посмотреть фильм «Щенячий патруль: Улетная помощь»

«Щенячий патруль» — один из ярчайших представителей детского сегмента на современном телевидении. В течение восьми лет сериал удерживал высокие рейтинги, породив не только ряд полнометражных сиквелов, но и целую линейку игрушек, обеспечивших корпорации Spin Master многомилионный доход.

Это беспроигрышный вариант для просмотра с детьми, за пандемию успевшими соскучиться по любимым персонажам. Помимо уже знакомых четвероногих питомцев, в «Улетной помощи» появляются новые герои, которые не дадут заскучать ни на минуту!

Как и ранее, «Щенячий патруль» предлагает анимацию высочайшего уровня, которая порадует даже тех, кто пресытился дорогостоящими творениями студий Disney и Pixar.

Увлекательная история сумеет скрасить вечер всей семье добрым юмором. Несмотря на тот факт, что мультфильм ориентирован на детей, веселые ситуации с участием щенков поднимут настроение даже взрослым.

«Улетная помощь» отлично справляется не только с развлекательной, но и с образовательной функцией. В нем есть простой и понятный сюжет, содержащий ценный урок, рассчитанный на самых маленьких. Родители могут быть уверенными в том, что их чада не увидят в данном произведении ничего лишнего.