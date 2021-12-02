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Щенячий патруль: Улетная помощь Щенячий патруль: Улетная помощь
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Щенячий патруль: Улетная помощь, 2020

2020 / Канада
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Герои любимого мультсериала вновь спешат на помощь!
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин посмотреть фильм «Щенячий патруль: Улетная помощь»

«Щенячий патруль» — один из ярчайших представителей детского сегмента на современном телевидении. В течение восьми лет сериал удерживал высокие рейтинги, породив не только ряд полнометражных сиквелов, но и целую линейку игрушек, обеспечивших корпорации Spin Master многомилионный доход.

Это беспроигрышный вариант для просмотра с детьми, за пандемию успевшими соскучиться по любимым персонажам. Помимо уже знакомых четвероногих питомцев, в «Улетной помощи» появляются новые герои, которые не дадут заскучать ни на минуту!

Как и ранее, «Щенячий патруль» предлагает анимацию высочайшего уровня, которая порадует даже тех, кто пресытился дорогостоящими творениями студий Disney и Pixar.   

Увлекательная история сумеет скрасить вечер всей семье добрым юмором. Несмотря на тот факт, что мультфильм ориентирован на детей, веселые ситуации с участием щенков поднимут настроение даже взрослым.

«Улетная помощь» отлично справляется не только с развлекательной, но и с образовательной функцией. В нем есть простой и понятный сюжет, содержащий ценный урок, рассчитанный на самых маленьких. Родители могут быть уверенными в том, что их чада не увидят в данном произведении ничего лишнего.

«Улетная помощь» — спецэпизод канадского телесериала «Щенячий патруль», прекратившего свое существование в 2021 году. В общей сложности на основе популярного шоу было выпущено семь проектов для большого экрана.

Премьера на цифровых носителях состоялась 8 сентября 2020 года, после чего мультфильм вышел на телеэкранах в США и Великобритании.

Аня Кук и Кива Джадд ранее уже дарили голос персонажам и в сериале, и в двух полнометражках, в то время как Калеб Беллаванс и Эштон Леон Фрэнк участвовали в озвучивании персонажей «Щенячьего патруля» впервые.

Постановкой занимался режиссер Чарльз Е. Бастьен, работающий над франшизой «Щенячий патруль» с третьего сезона. Он также известен по детским анимационным ТВ-сериалам «Волшебный школьный автобус» и «Умелец Мэнни».

Место продюсера вновь занял Джейсон Маккензи, работавший над всеми предыдущими частями.

Луиз Мун, написавшая сценарий к 40-минутному специальному выпуску и  являющаяся соавтором основного мультсериала, также причастна к созданию телехитов «Кид против Кэт», «Супер Крылья: Джетт и его друзья» и «Пчелка Майя: Новые приключения».

Как и прежде, над написанием музыки трудилась команда исполнителей, состоящая из Джеймса Чаппла, Грэма Корниса, Брайана Л. Пикетта.

В новом приключении Щенячьего патруля таинственный герцог Болтунский магическими силами поднимает Гавкенбург в небо! Чтобы спасти город, Скай нужно преодолеть свои самые большие страхи и возглавить команду Улетной помощи! Райдер и отряд щенков снова в деле!

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Продолжительность 44 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 2 декабря 2021
Премьера в мире 2 декабря 2021
Возраст 0+
Прокатчик Пионер
Режиссер
Чарльз Е. Бастьен
В ролях
Калеб Беллаванс
Аня Кук
Эштон Леон Фрэнк
Кива Джадд
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Щенячий патруль: Улетная помощь 1 постер
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