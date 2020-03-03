Мегащенки и Расти на Диноострове, 2020

Гарольд Хамдингер возвращается в Бухту Приключений, а вместе с ним Робот-гигант! Гарольд собирается построить собственный город и стать его мэром. С помощью мощного лазера Робота-гиганта он телепортирует здания из Бухты Приключений в свой Гарольдград. А Копикот уже готов осуществить новый коварный план и накрыть Бухту Приключений огромным зелёным куполом, чтобы Райдер и Мегащенки не могли подобраться к жителям. А в это время Расти и Руби исследуют таинственный Диноостров, полный древних сюрпризов и динозавров. И пока они весело проводят время, Фрэнки изобретает нового диноробота Фрэнкозавра, с помощью которого он намерен захватить Диноостров. Но вот незадача! Фрэнкозавр отказывается выполнять приказы своего создателя, вместо этого он сам собирается стать королём острова, поймав в ловушку всех ботов Расти. Чтобы их спасти, Расти и Руби создают совершенно нового Стегобота, который поможет им остановить Фрэнкозавра