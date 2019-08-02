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Щенячий патруль: Скорей спешим на помощь Щенячий патруль: Скорей спешим на помощь
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Щенячий патруль: Скорей спешим на помощь, 2020

2020 / США / Канада
8.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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О фильме

Не пропустите специальный выпуск «Nick Jr. в кино» (специальная серия Щенячьего патруля длительностью 44 минуты) — «Щенячий патруль: Скорей спешим на помощь». На этот раз Бухта Приключений превратится в настоящий автодром» Лучшие спортсмены примут участие в гонке за звание чемпиона, среди них Врум – легендарный гонщик с ослепительной улыбкой и его главная соперница – невероятно пронырливая и суперскоростная Гепарда. Без механиков официальной пит-стоп бригады, Райдера и отряда щенков не обойтись. С такой командой не страшны даже самые сильные заносы! Но что случится, если Врум не сможет продолжить соревнование? За него это сделает Маршалл. Удастся ли щенку-пожарному одержать победу в гонке? На старт, внимание, Маршалл!

8.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 44 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 1 января 2020
Премьера в мире 2 августа 2019
Возраст 0+
Прокатчик Пионер
Режиссер
Чарльз Е. Бастьен
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Щенячий патруль: Скорей спешим на помощь 2 постера
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Niko Vagabond 7 января 2020, 19:12
Ну сходили мы с другом на этот шедевр. Весь фильм напевали вперед потруль гав гав гав. Имоции после фильма остались положительные. Не пожелели что сходили.
Нам 13 лет
Карина Кравченко 11 января 2020, 14:49
Нам с дочкой понравилось!!
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