Щенячий патруль: Скорей спешим на помощь, 2020

Не пропустите специальный выпуск «Nick Jr. в кино» (специальная серия Щенячьего патруля длительностью 44 минуты) — «Щенячий патруль: Скорей спешим на помощь». На этот раз Бухта Приключений превратится в настоящий автодром» Лучшие спортсмены примут участие в гонке за звание чемпиона, среди них Врум – легендарный гонщик с ослепительной улыбкой и его главная соперница – невероятно пронырливая и суперскоростная Гепарда. Без механиков официальной пит-стоп бригады, Райдера и отряда щенков не обойтись. С такой командой не страшны даже самые сильные заносы! Но что случится, если Врум не сможет продолжить соревнование? За него это сделает Маршалл. Удастся ли щенку-пожарному одержать победу в гонке? На старт, внимание, Маршалл!