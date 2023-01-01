Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дурные деньги" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Щенячий патруль: Улетная помощь Щенячий патруль: Улетная помощь
Киноафиша Фильмы Щенячий патруль: Улетная помощь Щенячий патруль: Улетная помощь, 2020: актеры и роли
Paw Patrol: Jet to the Rescue Щенячий патруль: Улетная помощь 2020 / Канада
5.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Щенячий патруль: Улетная помощь, 2020: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Чарльз Е. Бастьен Charles E. Bastien
В ролях
Калеб Беллаванс Caleb Bellavance Аня Кук Anya Cooke Эштон Леон Фрэнк Ashton Leon Frank Кива Джадд Caoimhe Judd
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Великая ирония
Великая ирония
2023, Франция / США, комедия, драма, мелодрама, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Иван Семенов: Большой поход
Иван Семенов: Большой поход
2023, Россия, комедия
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
1993
1993
2023, Россия, драма
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Заклятие. Зло внутри
Заклятие. Зло внутри
2023, Канада / США, драма, ужасы, триллер
Луна
Луна
2023, Южная Корея, приключения, драма, фантастика
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Related video
«Маленькие Жанна и Наташа»: дети сестер Фриске произвели фурор в Сети
Что должна делать каждая женщина в браке: совет Винер многих застанет врасплох
«Может скрутить живот»: невероятно, но эти странные продукты были популярны в 90-е
Боится за свою жизнь: Буланова поплатилась за связь с Шатуновым
Теперь ненавидит русских: секс-символу Голливуда разбила сердце эта красотка из России
«Лысый и маленький»: этому советскому актеру никто не мог отказать, кроме Муравьевой
«Это самое страшное»: Валерия не готова простить Пригожину измену
Забыла, что была красавицей: Зотова из «Гардемаринов» перестала следить за собой
Мкртчян снялся в «Кавказской пленнице» вместе с любимой: после этого женщина сошла с ума (фото)
Самой красивой девушкой мира в 90-х стала студентка из России: сейчас модель прячется ото всех (фото)
«Боль стала невыносимой: страдающий Ягудин повторил печальную судьбу Костомарова
Мутирует в Халка: в этом брутальном качке не узнаете Галустяна
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше