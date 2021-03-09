«Асоциальная сеть»: Рецензия Киноафиши

Даркнет. Именно здесь в начале нулевых зародился один из главных сайтов по продаже наркотиков, поднявший на уши весь мир. В основе этого стартапа стоял всего один человек, вдохновленный беспрецедентной свободой и видящий в правительстве лишь бессмысленный инструмент диктата. Его зовут Росс Ульбрихт, и он смог достичь головокружительного успеха. Очень быстро Ульбрихт привлекает внимание властей, и по его следу начинают идти лучшие правительственные агенты. Одним из них оказывается Рик Боуден, которому приходится находить общий язык с прогрессивными и молодыми специалистами в отделе киберпреступлений. Оперативный опыт помогает ему первому установить контакт с Ульбрихтом, но безразличие коллег вынуждает взглянуть на происходящее под другим углом и задуматься о себе в быстро меняющемся мире.

Асоциальная сеть

В основу картины «Асоциальная сеть» легла статья, вышедшая в журнале Rolling Stone о крахе сайта Silk Road и его создателя. Перед нами довольно громкий сюжет своеобразного Цукерберга темной стороны интернета, проповедующего взгляды либертарианцев. Употребление наркотиков в такой системе координат – лишь самостоятельный выбор, который может сделать каждый. Именно в таких размышлениях и рождается гениальный план о сайте-агрегаторе, позволяющем удобно купить и получить любые вещества. На помощь в реализации грандиозной задумки как раз приходят новые технологии в виде криптовалюты, способной сделать оплату действительно тайной и полностью обезличить покупателя. Но часто даже благие идеи оборачиваются настоящим злом. И вот уже к легким наркотикам добавляются более тяжелые, а за ними и другие опасные товары черного рынка. Перед нами происходит рождение антигероя, начинающего менять свои принципы под огромным общественным давлением и свалившейся популярностью.

Но все не заканчивается примитивными нравоучениями и попыткой показать сложность любых радикальных идей в современном обществе. Не менее интересной выглядит история антагониста молодого гения. Он – полная противоположность: с большим трудом включает компьютер и отправляет электронную почту, продолжает верить в старые методики, доверяя информаторам и считая самым главным делом полевую работу. Но наличие значка и оружия не делает его героем, оставляя место человеческим проблемам и страхам, которые постоянно подпитывает слишком быстро развивающийся мир. Его трудности и выбор имеют более приземленный характер, делая персонажа более человечным и не вынуждая красиво рассуждать об социуме сегодняшнего дня.

Асоциальная сеть

Несмотря на кажущуюся простоту образов, именно главные герои преображают эту кинематографическую реальность. Они обостряют различия прошлого и настоящего, которым случайно суждено было столкнуться. Перед нами отпечаток реальности со всеми ее несовершенствами, а не очередное деление мира на черное и белое, героев и злодеев. Единственным четким дуализмом становится возраст, определяющий наличие опыта и своеобразной зрелости, помогающий принимать судьбоносные решения. При этом картина ставит довольно понятную точку и занимает единственно правильную сторону. Сама схватка не блещет остротой. Порой нас ждут интересные ходы и неожиданные повороты, но картина делает больший акцент именно на человеческой драме, не сильно углубляясь в тонкости расследования.

«Асоциальная сеть» могла бы оказаться простеньким триллером об антигероях, пытающихся транслировать сложность человеческой жизни, и огромном количестве мелочей, влияющих на наш выбор. Все меняет реальная основа, придающая этому сюжету грандиозности. Да, не стоит забывать: в первую очередь перед нами художественное кино, но это тот случай, когда, даже зная об этой уловке, история все равно сносит голову. Человеческий гений, придумавший Amazon черного рынка, невероятные миллионые заработки и столкновения характеров не позволяют оторваться от происходящего. Это история оглушительного успеха, оборачивающаяся не вдохновением, а очень жестоким уроком, с которым лучше столкнуться в формате кино.