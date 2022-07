Магазинные воришки всего мира, 2021

Англоязычное название Shoplifters of the World Unite отсылает к одноименному синглу группы The Smiths, выпущенному в 1987 году. Спустя полгода состоялся релиз альбома Strangeways, Here We Come, в итоге ставшего для легендарного коллектива последним.

Сюжет основан на реальных событиях, произошедших в Денвере в 1987 году, когда поклонник распавшейся группы попытался захватить местную радиостанцию.

Описываемые в сюжете события разворачиваются в рамках одной единственной ночи.

Идея родилась у Стивена Кижака и Лорриэнн Холл еще зимой 2012 года. В феврале было объявлено, что в фильме сыграют Джессика Браун-Финдли («Дивный новый мир»), Джеймс Фрешвиль («Искусственный интеллект. Доступ неограничен»), Джереми Аллен Уайт («Бесстыжие») и Томас Сэнгстер («Ход королевы»). Но в 2016 году все четверо выбыли из проекта.

Ник Краузе и Эллар Колтрейн уже снимались вместе в драме «Отрочество» Ричарда Линклейтера.

«Магазинные воры мира» — дебют в художественном кино для режиссера Стивена Кижака. За его плечами работа над многочисленными документальными фильмами о культовых рок-музыкантах: «Жако», «Мы — X», «Роллинг Стоунз» в изгнании», «Скотт Уокер: Человек ХХХ столетия» и другими.

Основные съемки прошли в октябре 2018 года, но права были приобретены компанией RLJE Films лишь в сентябре 2020 года.

Джо Манганьелло («Человек-паук», «Настоящая кровь») не только сыграл здесь одну из главных ролей, но и выступил продюсером.

Саундтрек состоит из двадцати треков The Smiths, а оригинальное музыкальное сопровождение написал композитор Раэль Джонс.