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Магазинные воришки всего мира Магазинные воришки всего мира
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Shoplifters of the World

Магазинные воришки всего мира, 2021

2021 / США
5.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Музыкальная трагикомедия об американских подростках из 80-х
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Действие разворачивается в 1980-е, когда вся американская молодежь помешалась на творчестве британцев The Smiths. Хиты этой группы можно было услышать на ведущих радиостанциях страны, а концерты неизменно собирали огромные залы в каждом штате. Но в 1987 году музыканты ошарашили фанатов известием о распаде. События того дня и легли в основу молодежной комедийной драмы Стивена Кижака.

Денвер, штат Колорадо. Состоялся релиз очередного сингла культовой рок-группы The Smiths. За шесть лет скромному коллективу из Англии удалось обрести славу по всему миру. Их пластинки входят в топы международных чартов, в то время как песни имеют успех у слушателей любого возраста — от школьников до взрослых. Казалось, что главные свершения у The Smiths еще впереди. Но из-за внутренних конфликтов, а также пагубных привычек ситуация обернулась роспуском в 1987 году.

Главные герои — типичные подростки, которые не желают мириться с тем фактом, что их любимой группы больше не существует. В тот же вечер неизвестный врывается в здание радиостанции и берет ведущих в заложники. Будучи страстным поклонником The Smiths, он готов на все, чтобы его кумиры передумали. И это лишь начало бурной ночи, которую жители Денвера запомнят надолго.

Погрузитесь в дивную атмосферу США конца 80-х, воссозданную в мельчайших подробностях. Вместе с колоритными подростками зрители побывают в самых неожиданных уголках американского пригорода. Трагикомичные события развернутся под мотивы, знакомые каждому меломану.

Англоязычное название Shoplifters of the World Unite отсылает к одноименному синглу группы The Smiths, выпущенному в 1987 году. Спустя полгода состоялся релиз альбома Strangeways, Here We Come, в итоге ставшего для легендарного коллектива последним.

Сюжет основан на реальных событиях, произошедших в Денвере в 1987 году, когда поклонник распавшейся группы попытался захватить местную радиостанцию.

Описываемые в сюжете события разворачиваются в рамках одной единственной ночи.

Идея родилась у Стивена Кижака и Лорриэнн Холл еще зимой 2012 года. В феврале было объявлено, что в фильме сыграют Джессика Браун-Финдли («Дивный новый мир»), Джеймс Фрешвиль («Искусственный интеллект. Доступ неограничен»), Джереми Аллен Уайт («Бесстыжие») и Томас Сэнгстер («Ход королевы»). Но в 2016 году все четверо выбыли из проекта.

Ник Краузе и Эллар Колтрейн уже снимались вместе в драме «Отрочество» Ричарда Линклейтера.

«Магазинные воры мира» — дебют в художественном кино для режиссера Стивена Кижака. За его плечами работа над многочисленными документальными фильмами о культовых рок-музыкантах: «Жако», «Мы — X», «Роллинг Стоунз» в изгнании», «Скотт Уокер: Человек ХХХ столетия» и другими.

Основные съемки прошли в октябре 2018 года, но права были приобретены компанией RLJE Films лишь в сентябре 2020 года.

Джо Манганьелло («Человек-паук», «Настоящая кровь») не только сыграл здесь одну из главных ролей, но и выступил продюсером.

Саундтрек состоит из двадцати треков The Smiths, а оригинальное музыкальное сопровождение написал композитор Раэль Джонс.

Денвер, 1987 год. Узнав о распаде любимой группы The Smiths, компания молодых людей устраивает в честь своих кумиров безумную вечеринку. Но один из парней идет еще дальше: вооруженный пистолетом, он захватывает в заложники персонал Денверской радиостанции.

5.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 8 июля 2021
Премьера онлайн 26 марта 2021
Премьера в мире 26 марта 2021
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Стивен Киджак
Стивен Киджак
В ролях
Елена Кампурис
Елена Кампурис
Хелена Ховард
Хелена Ховард
Джеймс Блур
Джеймс Блур
Ник Краузе
Ник Краузе
Эллар Колтрейн
Эллар Колтрейн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Магазинные воришки всего мира 2 постера
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Магазинные воришки всего мира
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Детройт, как известно, город рока. Сентябрь 1987 года. Местная меломанская молодежь потрясена внезапным известием: распались культовые The Smiths. Все справляются с шоком по-своему. Кто-то, как Клео (Хелена Ховард), предается мечтам о Париже. Билли (Ник Краузе) оттягивается в последние дни перед уходом в армию. Патрик (Джеймс Блур) отчаянно пижонит и придерживается правила «нет мясу, нет сексу», подражая Моррисси. Его подруга Шейла (Елена Кампурис) считает это перебором. Все эти…
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