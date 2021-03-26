Магазинные воришки всего мира, 2021

Действие разворачивается в 1980-е, когда вся американская молодежь помешалась на творчестве британцев The Smiths. Хиты этой группы можно было услышать на ведущих радиостанциях страны, а концерты неизменно собирали огромные залы в каждом штате. Но в 1987 году музыканты ошарашили фанатов известием о распаде. События того дня и легли в основу молодежной комедийной драмы Стивена Кижака.

Денвер, штат Колорадо. Состоялся релиз очередного сингла культовой рок-группы The Smiths. За шесть лет скромному коллективу из Англии удалось обрести славу по всему миру. Их пластинки входят в топы международных чартов, в то время как песни имеют успех у слушателей любого возраста — от школьников до взрослых. Казалось, что главные свершения у The Smiths еще впереди. Но из-за внутренних конфликтов, а также пагубных привычек ситуация обернулась роспуском в 1987 году.

Главные герои — типичные подростки, которые не желают мириться с тем фактом, что их любимой группы больше не существует. В тот же вечер неизвестный врывается в здание радиостанции и берет ведущих в заложники. Будучи страстным поклонником The Smiths, он готов на все, чтобы его кумиры передумали. И это лишь начало бурной ночи, которую жители Денвера запомнят надолго.

Погрузитесь в дивную атмосферу США конца 80-х, воссозданную в мельчайших подробностях. Вместе с колоритными подростками зрители побывают в самых неожиданных уголках американского пригорода. Трагикомичные события развернутся под мотивы, знакомые каждому меломану.