Магазинные воришки всего мира, 2021

Действие разворачивается в 1980-е, когда вся американская молодежь помешалась на творчестве британцев The Smiths. Хиты этой группы можно было услышать на ведущих радиостанциях страны, а концерты неизменно собирали огромные залы в каждом штате. Но в 1987 году музыканты ошарашили фанатов известием о распаде. События того дня и легли в основу молодежной комедийной драмы Стивена Кижака.
Денвер, штат Колорадо. Состоялся релиз очередного сингла культовой рок-группы The Smiths. За шесть лет скромному коллективу из Англии удалось обрести славу по всему миру. Их пластинки входят в топы международных чартов, в то время как песни имеют успех у слушателей любого возраста — от школьников до взрослых. Казалось, что главные свершения у The Smiths еще впереди. Но из-за внутренних конфликтов, а также пагубных привычек ситуация обернулась роспуском в 1987 году.
Главные герои — типичные подростки, которые не желают мириться с тем фактом, что их любимой группы больше не существует. В тот же вечер неизвестный врывается в здание радиостанции и берет ведущих в заложники. Будучи страстным поклонником The Smiths, он готов на все, чтобы его кумиры передумали. И это лишь начало бурной ночи, которую жители Денвера запомнят надолго.
Погрузитесь в дивную атмосферу США конца 80-х, воссозданную в мельчайших подробностях. Вместе с колоритными подростками зрители побывают в самых неожиданных уголках американского пригорода. Трагикомичные события развернутся под мотивы, знакомые каждому меломану.
Англоязычное название Shoplifters of the World Unite отсылает к одноименному синглу группы The Smiths, выпущенному в 1987 году. Спустя полгода состоялся релиз альбома Strangeways, Here We Come, в итоге ставшего для легендарного коллектива последним.
Сюжет основан на реальных событиях, произошедших в Денвере в 1987 году, когда поклонник распавшейся группы попытался захватить местную радиостанцию.
Описываемые в сюжете события разворачиваются в рамках одной единственной ночи.
Идея родилась у Стивена Кижака и Лорриэнн Холл еще зимой 2012 года. В феврале было объявлено, что в фильме сыграют Джессика Браун-Финдли («Дивный новый мир»), Джеймс Фрешвиль («Искусственный интеллект. Доступ неограничен»), Джереми Аллен Уайт («Бесстыжие») и Томас Сэнгстер («Ход королевы»). Но в 2016 году все четверо выбыли из проекта.
Ник Краузе и Эллар Колтрейн уже снимались вместе в драме «Отрочество» Ричарда Линклейтера.
«Магазинные воры мира» — дебют в художественном кино для режиссера Стивена Кижака. За его плечами работа над многочисленными документальными фильмами о культовых рок-музыкантах: «Жако», «Мы — X», «Роллинг Стоунз» в изгнании», «Скотт Уокер: Человек ХХХ столетия» и другими.
Основные съемки прошли в октябре 2018 года, но права были приобретены компанией RLJE Films лишь в сентябре 2020 года.
Джо Манганьелло («Человек-паук», «Настоящая кровь») не только сыграл здесь одну из главных ролей, но и выступил продюсером.
Саундтрек состоит из двадцати треков The Smiths, а оригинальное музыкальное сопровождение написал композитор Раэль Джонс.
Денвер, 1987 год. Узнав о распаде любимой группы The Smiths, компания молодых людей устраивает в честь своих кумиров безумную вечеринку. Но один из парней идет еще дальше: вооруженный пистолетом, он захватывает в заложники персонал Денверской радиостанции.