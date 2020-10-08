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Es ist zu deinem Besten

Свадьбы не будет!, 2020

2020 / Германия
5.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Немецкая комедия о трех отцах, которые контролируют личную жизнь своих дочерей
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К огорчению многих мужчин, их дочери не спрашивают своих отцов, в кого им стоит влюбляться. В этом немецком ремейке испанской комедии трое героев шокированы выбором партнеров своих дорогих девочек.

У состоятельного берлинского юриста Артура (Хайнер Лаутербах) есть все основания для счастья в день свадьбы своей дочери Антонии (Янина Узе). Она, молодой юрист, выходит замуж за идеальную кандидатуру – своего коллегу, который занимает хорошее место в конторе. Но затем внезапно появляется Алекс (Якоб Маченц) – непримечательный парень, который признается девушке в любви и срывает предстоящую церемонию. Артур убит горем, но все становится еще хуже, когда по настоянию жены Изабель (Мари-Лу Селлем) он вскоре должен пригласить молодую пару на обед в их городской вилле. Новый парень дочери оказывается антикапиталистическим активистом, взгляды которого Артур с негодованием отвергает как чистую глупость.

У Артура есть два шурина, с которыми он не так хорошо ладит, но теперь у них есть проблема, которая всех их связывает. Вспыльчивый строитель (Юрген Фогель) обеспокоен тем, что у его дочери Луны (Лиза-Мари Королл) появился парень (Андреас Пичман). Несмотря на то, что дочь героя уже взрослая, он все еще хочет контролировать своего ребенка и выяснить, с кем она встречается. Вскоре мужчина узнает, что его девочка влюбилась в фотографа, который снимает обнаженных людей и который к тому же является его бывшим одноклассником. Третий герой – Юс (Хильми Сёзер) – заботливый семьянин, который недавно выяснил, что его дочь Софи (Лара Эйлин Винклер) прогуливает школу, чтобы проводить время с наркодилером.

Теперь трое друзей решают объединить свои силы против молодого поколения и избавиться от нежелательных поклонников своих дочерей.

 

Картина «Свадьбы не будет!» является ремейком испанского фильма «Для вашего блага» (2017), в котором главные роли сыграли актеры Хавьер Камара, Хосе Коронадо и Роберто Аламо.

Съемочный процесс проходил с августа по 7 октября 2019 года в Берлине и Бранденбурге.

Данный проект был спродюсирован luminaries Film при поддержке Немецкого фонда финансирования фильмов.

У первоначальной испанской комедии существует также итальянский ремейк под названием «Папаши» (2020) от сценариста известного фильма «Идеальные незнакомцы». Итальянская версия известна своим скандальным постером, на котором, несмотря на изображение актрис, отсутствовали их имена.

И итальянский, и немецкий ремейки вышли в мировой прокат в 2020 году.

Режиссером фильма выступил Марк Ротемунд. Его картина «Последние дни Софии Шолль» была номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» в 2006 году. Драма Ротемунда получила «Серебряного Медведя» в категории «Лучшая режиссерская работа» на Берлинском кинофестивале в 2005 году. Ротемунд также известен благодаря таким работам, как «Это чертово сердце» (2017), «Не/смотря ни на что» (2017), «Фанатки на завтрак не остаются» (2010).

Главные роли достались Хайнеру Лаутербаху («Красавчик 2», «Просветление гарантируется», «Дело Коллини»), Хильми Сезеру («Чудо-детки: Непутевые волшебники», «Брат и сестра») и Юргену Фогелю («На колесах», «Эксперимент 2: Волна», «Мой друг»).

Оригинальное название фильма – Es ist zu deinem Besten, что переводится как «Это для твоего блага».

Дочери удумали выйти замуж! Чем не повод объединиться и помешать им? Но в лагере заговорщиков — трое папаш, которые мало смыслят в тонкостях саботажа или скрытности. Их конек - эпические фейлы! Что сильнее: чувства молодых или упорство пожилых? Узнаем в уморительной комедии европейских мастеров жанра и продлим жизнь на пару часов смехотерапией! 

5.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2020
Премьера в России 10 июня 2021
Премьера онлайн 12 сентября 2021
Премьера в мире 8 октября 2020
Возраст 18+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Марк Ротемунд
Марк Ротемунд
В ролях
Натали Авелон
Натали Авелон
Инка Фридрих
Инка Фридрих
Лиза-Мари Королл
Лиза-Мари Королл
Матиас Бундшух
Матиас Бундшух
Хайнер Лаутербах
Хайнер Лаутербах
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Свадьбы не будет! 2 постера
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Артур (Хайнер Лаутербах), руководитель крупной адвокатской конторы, готовится выдать замуж любимую дочь Антонию (Янина Узе). Он в восторге от жениха, потому что тот работает в его компании и показывает отличные результаты. Однако в последний момент происходит катастрофа. К берлинской церкви прибегает хипповатый блондин в шлепках и вязаной кофте и признается девушке в любви. Антония вручает свадебный букет ошарашенному отцу и сбегает с незнакомцем. С похожими проблемами сталкиваются и близкие…
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