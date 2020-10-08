Свадьбы не будет!, 2020

К огорчению многих мужчин, их дочери не спрашивают своих отцов, в кого им стоит влюбляться. В этом немецком ремейке испанской комедии трое героев шокированы выбором партнеров своих дорогих девочек.

У состоятельного берлинского юриста Артура (Хайнер Лаутербах) есть все основания для счастья в день свадьбы своей дочери Антонии (Янина Узе). Она, молодой юрист, выходит замуж за идеальную кандидатуру – своего коллегу, который занимает хорошее место в конторе. Но затем внезапно появляется Алекс (Якоб Маченц) – непримечательный парень, который признается девушке в любви и срывает предстоящую церемонию. Артур убит горем, но все становится еще хуже, когда по настоянию жены Изабель (Мари-Лу Селлем) он вскоре должен пригласить молодую пару на обед в их городской вилле. Новый парень дочери оказывается антикапиталистическим активистом, взгляды которого Артур с негодованием отвергает как чистую глупость.

У Артура есть два шурина, с которыми он не так хорошо ладит, но теперь у них есть проблема, которая всех их связывает. Вспыльчивый строитель (Юрген Фогель) обеспокоен тем, что у его дочери Луны (Лиза-Мари Королл) появился парень (Андреас Пичман). Несмотря на то, что дочь героя уже взрослая, он все еще хочет контролировать своего ребенка и выяснить, с кем она встречается. Вскоре мужчина узнает, что его девочка влюбилась в фотографа, который снимает обнаженных людей и который к тому же является его бывшим одноклассником. Третий герой – Юс (Хильми Сёзер) – заботливый семьянин, который недавно выяснил, что его дочь Софи (Лара Эйлин Винклер) прогуливает школу, чтобы проводить время с наркодилером.

Теперь трое друзей решают объединить свои силы против молодого поколения и избавиться от нежелательных поклонников своих дочерей.