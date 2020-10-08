Свадьбы не будет!, 2020

К огорчению многих мужчин, их дочери не спрашивают своих отцов, в кого им стоит влюбляться. В этом немецком ремейке испанской комедии трое героев шокированы выбором партнеров своих дорогих девочек.
У состоятельного берлинского юриста Артура (Хайнер Лаутербах) есть все основания для счастья в день свадьбы своей дочери Антонии (Янина Узе). Она, молодой юрист, выходит замуж за идеальную кандидатуру – своего коллегу, который занимает хорошее место в конторе. Но затем внезапно появляется Алекс (Якоб Маченц) – непримечательный парень, который признается девушке в любви и срывает предстоящую церемонию. Артур убит горем, но все становится еще хуже, когда по настоянию жены Изабель (Мари-Лу Селлем) он вскоре должен пригласить молодую пару на обед в их городской вилле. Новый парень дочери оказывается антикапиталистическим активистом, взгляды которого Артур с негодованием отвергает как чистую глупость.
У Артура есть два шурина, с которыми он не так хорошо ладит, но теперь у них есть проблема, которая всех их связывает. Вспыльчивый строитель (Юрген Фогель) обеспокоен тем, что у его дочери Луны (Лиза-Мари Королл) появился парень (Андреас Пичман). Несмотря на то, что дочь героя уже взрослая, он все еще хочет контролировать своего ребенка и выяснить, с кем она встречается. Вскоре мужчина узнает, что его девочка влюбилась в фотографа, который снимает обнаженных людей и который к тому же является его бывшим одноклассником. Третий герой – Юс (Хильми Сёзер) – заботливый семьянин, который недавно выяснил, что его дочь Софи (Лара Эйлин Винклер) прогуливает школу, чтобы проводить время с наркодилером.
Теперь трое друзей решают объединить свои силы против молодого поколения и избавиться от нежелательных поклонников своих дочерей.
Картина «Свадьбы не будет!» является ремейком испанского фильма «Для вашего блага» (2017), в котором главные роли сыграли актеры Хавьер Камара, Хосе Коронадо и Роберто Аламо.
Съемочный процесс проходил с августа по 7 октября 2019 года в Берлине и Бранденбурге.
Данный проект был спродюсирован luminaries Film при поддержке Немецкого фонда финансирования фильмов.
У первоначальной испанской комедии существует также итальянский ремейк под названием «Папаши» (2020) от сценариста известного фильма «Идеальные незнакомцы». Итальянская версия известна своим скандальным постером, на котором, несмотря на изображение актрис, отсутствовали их имена.
И итальянский, и немецкий ремейки вышли в мировой прокат в 2020 году.
Режиссером фильма выступил Марк Ротемунд. Его картина «Последние дни Софии Шолль» была номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» в 2006 году. Драма Ротемунда получила «Серебряного Медведя» в категории «Лучшая режиссерская работа» на Берлинском кинофестивале в 2005 году. Ротемунд также известен благодаря таким работам, как «Это чертово сердце» (2017), «Не/смотря ни на что» (2017), «Фанатки на завтрак не остаются» (2010).
Главные роли достались Хайнеру Лаутербаху («Красавчик 2», «Просветление гарантируется», «Дело Коллини»), Хильми Сезеру («Чудо-детки: Непутевые волшебники», «Брат и сестра») и Юргену Фогелю («На колесах», «Эксперимент 2: Волна», «Мой друг»).
Оригинальное название фильма – Es ist zu deinem Besten, что переводится как «Это для твоего блага».
Дочери удумали выйти замуж! Чем не повод объединиться и помешать им? Но в лагере заговорщиков — трое папаш, которые мало смыслят в тонкостях саботажа или скрытности. Их конек - эпические фейлы! Что сильнее: чувства молодых или упорство пожилых? Узнаем в уморительной комедии европейских мастеров жанра и продлим жизнь на пару часов смехотерапией!