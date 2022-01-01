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Полнометражные мультфильмы 2020 года
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Полнометражные мультфильмы 2020 года

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Конь Юлий и большие скачки
Конь Юлий и большие скачки
7.0
анимация, детский
2020, Россия
Барбоскины на даче
Барбоскины на даче
6.0
анимация, детский, семейный
2020, Россия
Прыг-скок: В поисках сокровищ
Прыг-скок: В поисках сокровищ
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0.0
анимация, семейный
2020, Казахстан / Россия
Куриный забег
Куриный забег
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6.0
анимация
2020, Норвегия
Семейка Бигфутов
Семейка Бигфутов
8.0
анимация, семейный, приключения
2020, Франция / США
Повелитель драконов
Повелитель драконов
7.0
анимация, приключения, семейный
2020, Германия
Зов джунглей
Зов джунглей
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5.0
анимация
2020, ЮАР
Лего Шазам: Магия и монстры
Лего Шазам: Магия и монстры
6.0
анимация, комедия, семейный
2020, США
Принцесса Лебедь: Королевская свадьба
Принцесса Лебедь: Королевская свадьба
5.0
анимация, семейный, фэнтези
2020, США
Вся правда о медведях
Вся правда о медведях
7.0
приключения, анимация, комедия
2020, США
Красный свиток
Красный свиток
5.0
приключения, анимация, фэнтези
2020, Бразилия
Вперёд
Вперёд
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8.0
анимация, семейный, приключения, комедия, фэнтези
2019, США
Том и Джерри: История о Щелкунчике
Том и Джерри: История о Щелкунчике
6.0
приключения, анимация, комедия
2007, США
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Этот год стал тяжелым и кризисным для всего мира, но это не значит, что детям и их родителям совершенно нечего посмотреть! Новые мультики все равно снимались.

Пять лучших полнометражных мультфильмов 2020 года

В жизни должно быть место добрым сказкам с хорошим финалом – они помогают пережить самые сложные времена. 5 анимационных фильмов из разных стран связаны одной общей идеей: дружба и взаимовыручка всегда побеждают, а конфликты приводят не просто к неприятным, но порой и опасным ситуациям.

Прыг-Скок: В поисках сокровищ

Кузнечик с душевной склонностью к авантюризму находит во дворе заброшенного дома половину карты, указывающей местоположение клада. Вскоре он узнает, кому принадлежит вторая часть – местному мафиозо, лидеру банды саранчи. Наивный Скок предлагает ему искать ценности совместными усилиями, но это не ведет к успеху. И не остановит его на пути к приключениям! Особенно если рядом свежеобретенные приятели – гусеница и богомол с весьма говорящими именами Болтуша и Мозгоед...

Продюсер ленты считает, что она послужит пособием в изучении казахского языка – она идет с субтитрами латиницей.

Вперед

Волшебный городок населен сказочными существами: здесь живут кентавры, тролли, эльфы и другие создания из мифов и легенд. Эльфу-тинейджеру Иэну исполняется 16, и мама отдает ему и его старшему брату Берли завещанный отцом магический посох. Артефакт способен вернуть покойного папу на срок 24 часа – он очень хотел даже после смерти увидеть, как выросли его сыновья. Но ребята умудрились перетащить в настоящее только нижнюю половину папочки…

Если присмотреться, заметно, что Лорел покупает молоко от молокозавода «Аудумла». Так в скандинавской мифологии звали корову, выкормившую инеистого великана Имира – асы под предводительством Одина убили его и сотворили мир из его тела.

Семейка Бигфутов

Папаша Бигфут борется за сохранение уникального заповедника на Аляске, переходит дорожку крупной нефтяной корпорации и бесследно исчезает. Его сынишка Адам, унаследовавший многие отцовские суперспособности (например, он тоже понимает речь животных), вместе с матерью и друзьями-животными отправляются на розыски главы семьи. Удастся ли им спасти и его, и не загаженный цивилизацией уголок от экологической катастрофы?

Это продолжение «Сына Бигфута».

Зов джунглей

В африканские джунгли попадает странный малый, оказавшийся пришельцем из космоса по имени Фнип. Он понятия не имеет, где его средство передвижения – межзвездный корабль. Команда жителей тропического леса – обезьянка Манки, слониха Труди и другие – проникается сочувствием к симпатичному незнакомцу и решает помочь ему найти космолет и вернуться домой. Но есть определенная сложность: отец Фнипа – космический завоеватель и, возможно, уже построил захватнические планы насчет Земли...

Экстерьерные съемки действительно шли в Южной Африке.

Вся правда о медведях

Трое сводных братцев-медведей – Гризли, Панда и Белый – по-прежнему проживают втроем в пещере (да, и кое-кто все еще спит в холодильнике в компании топора!). Однажды они собираются посетить небольшое общественное мероприятие. Но их любимая манера передвигаться «пирамидой» (сидя друг на дружке) закономерно заканчивается беспорядками на городских улицах. Горожане Сан-Франциско в шоке. Да еще и коала Ном-Ном (интернет-знаменитость с мерзким характером – типичный популярный блогер) создает о мишках, чьей популярности он завидует, вирусный ролик. Агент Департамента национального контроля над дикой природой недоволен поведением братьев и хочет переселить их в заказник, но им не нравится этот проект. И авантюрист Гриз планирует переселение в Канаду…

Феерично выглядящий автомобиль узнаваем: это же Мистическая машина (The Mystery Machine) из «Скуби-Ду».

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