«Семейка Бигфутов»: Рецензия Киноафиши

Адам обычный подросток. Почти. Влюблен в одноклассницу, но не может пригласить ее даже в кино — слишком застенчив. Зато способен подслушать на расстоянии в сотню метров, что она рассказывает о нем своей подруге. Помимо прочего, юноша понимает язык животных и очень-очень быстро бегает. Адам — сын Бигфута, впрочем, экстраординарный отец большую часть времени не живет дома и мальчика преимущественно воспитывает мать. Когда Бигфут возвращается, он оказывается в прямом эфире на телешоу, где очаровывает всех, от ведущей до сверстников Адама. Подростку не дают прохода, прося взять автограф у отца, что только добавляет напряженности в их взаимоотношения. Впрочем, Бигфута беспокоит другое, он не хочет монетизировать свой успех бессмысленными рекламными контрактами. Дурные видеоигры, стенды, рекламирующие спагетти, — все это не поможет миру. И когда он получает письмо от активистов Аляски с просьбой о помощи: осветить проблему добычи нефти в природном заповеднике, Бигфут не думая уезжает в новую экспедицию, из которой ведет видеоблог, обращая внимание общественности на грядущую экологическую катастрофу. Вскоре приходят плохие вести. Адаму придется отправиться на Аляску — его отец пропал. И чем ближе он приближается к отгадке, тем больше осознает: это заговор, из которого будет совсем не легко выбраться.

Семейка Бигфутов

«Семейка Бигфутов» — сиквел анимационного хита «Стань легендой! Бигфут Младший», где Адам также искал собственного отца, разве что впервые, после того как обнаружил у себя сверхспособности. Бельгийско-французский мультфильм на мировой арене ждал достаточный успех, чтобы получить продолжение. И чтобы понимать, что в нем происходит, смотреть предыдущую часть необязательно. Нужные вводные о том, кто Адам такой и почему в его доме живут енот, медведь и другие животные, герой сам проговорит с экрана в первые пять минут. Тем более что при сравнении с мультфильмом 2017 года может показаться, что «Семейка» вторична: снова угроза, исходящая от корпораций с миллионными денежными оборотами, способная погубить нашу планету, а зеленые леса и теплый климат сменились заснеженными просторами Аляски. Месседж, который дуэт Жереми Дегрусона и Бена Стассена навязчиво старается донести до зрителя, не изменился. Экология — дело серьезное. Дом — это не столько место, сколько сама природа, и ее нужно беречь, иначе мы забудем, кто мы есть.

Семейка Бигфутов

И сам Бигфут символизирует именно первобытное, звериное нутро человека. Будучи своеобразным воплощением эволюционного звена, персонаж пропадает, на него объявляют охоту, стараются истребить или препарировать, напоминая этим, что технологизация и попытка выработки ресурсов — это угроза современности. И в сиквеле это приобретает куда большие масштабы. Затронута не только тема активизма, но и используется образ «ядовитой земли», символизирующей безвозвратно испорченную выработкой нефти почву. Но эта идея ненавязчива, для детей будет куда более понятна линия отца и сына — проблематика, тянущаяся еще с первой части. Тогда Адам был куда младше, сейчас это подросток, который переживает вполне конкретные проблемы с самоопределением и самоидентификацией в школьной жизни. Здесь возникает некоторое противоречие. Поскольку Адам в сиквеле перерос свою целевую аудиторию, новое приключение мало чем уступает прошлому, но, как и ранее, увлечет скорее самого маленького зрителя, для которого Дергусон и Стассен специально часто отводят экранное время говорящим медведям, енотам, волкам и прочим персонажам, которые будут забавлять публику.

Антон Фомочкин