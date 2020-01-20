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Нэйтан Гарднер с женой и троицей детей поселился на старой ферме своего отца. Увы, практически все члены семьи не очень довольны этим. Супруга серьёзно больна, а каждый из детей находит странные способы времяпрепровождения. Неожиданно на территорию фермы падает загадочный метеорит. Сначала он просто светится невиданным цветом, а потом начинает менять всю окружающую землю и её обитателей. И жизнь Гарднеров с каждым днём становится всё более жуткой. Произведения легендарного Говарда Филлипса…