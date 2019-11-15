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Grand Isle

Хозяин, 2019

2019 / США
4.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Боевик с Николасом Кейджем об одной роковой ночи
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Причины посмотреть Факты О фильме

Молодой отец и муж (Люк Бенвард) был обвинен в убийстве. Чтобы доказать свою невиновность, ему необходимо рассказать о событиях предыдущей ночи детективу (Келси Грэммер) и убедить его, что произошла роковая ошибка.

Действие фильма происходит в 1988 году и представляет собой рассказ парня по имени Бадди полицейскому о событиях в особняке Уолтера и Фэнси. Герой только что покинул флот, и теперь ему нужно обеспечивать свою назойливую жену и маленького ребенка. Он отправляется на поиски любой работы и оказывается дома у семьи Франклин, которая предлагает парню починить ограду за немалую сумму. Перед Бадди оказывается проблемная супружеская пара: он – пьяница и ветеран войны, а она – красавица, бывшая джазовая певица, которой не хватает любви. Рабочий соглашается на условия, несмотря на подстрекательства Уолтера и чрезмерную назойливость, исходящую от миссис Франклин, которая сбивает парня с толку.

Бадди против своей воли оказывается втянутым в супружеские разборки между хозяевами дома. Когда приближается прогнозируемый ураган, герой надеется сбежать. Однако его грузовик не заводится, и теперь ему необходимо укрыться с эксцентричной парой под одной крышей.

Ко всему прочему, владелец дома предлагает герою 20 000 долларов за убийство своей жены, которая, по словам Уолтера, болеет и страдает от рака. А проблемы Бадди тем временем только начинаются.

Все это оформлено как признание в ретроспективе, которое Бадди пересказывает местному сотруднику полиции Джонсу, чтобы добиться справедливости.

 

 

Режиссером фильма «Остров Грэнд-Айл» является Стивен С. Кампанелли. Он наиболее известен своей картиной 2015 года «Ускорение» с Ольгой Куриленко и Морганом Фриманом в главных ролях.

Главные роли сыграли такие актеры, как Николас Кейдж, КаДи Стрикленд («Прерванная жизнь», «Любовь по правилам и без»), Люк Бенвард («Благодаря Винн Дикси»), Келси Грэммер («Убрать перископ»).

За 40 лет карьеры это вторая картина Николаса Кейджа, у которой 0% на сайте Rotten Tomatoes. Первой была лента «Смертельное падение» 1993 года.

Это также шестой фильм с Николасом Кейджем в главной роли за 2019 год.

Первоначальный сценарий фильма назывался «Необычный приятель и мистер Уолтер».

Это первое сотрудничество Николаса Кейджа и Келси Грэммера.

В одной сцене Фэнси приносит Бадди стакан чая у забора. Он выпивает половину и возвращает ей. Однако через несколько мгновений стакан в руке Фэнси снова полон.

Персонаж Кейджа должен был быть бывшим морским пехотинцем, но он одет в причудливую квазивоенную форму, не принадлежащую ни к одному из родов вооруженных сил, со знаками отличия рядового 2 и специалиста 4, а также с клетчатым галстуком и двумя армейскими медалями за меткую стрельбу.

Съемки проходили в Джексоне, штат Луизиана.

«Остров Грэнд-Айл» получил премию «В центре внимания» на кинофестивале «Одинокая звезда» и также был отмечен специальным упоминанием на фестивале «Нуар».

Когда Уолтер говорит Бадди: «Вы видели какое-то дерьмо, не так ли, мистер Экшн Джексон?», это является отсылкой к фильму 1988 года «Боевик Джексон».

Молодого отца обвиняют в убийстве. Чтобы доказать свою невиновность, он рассказывает что с ним произошло прошлой ночью в доме семьи Франклинов.

4.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 10 июня 2021
Премьера онлайн 1 марта 2020
Премьера в мире 15 ноября 2019
Возраст 18+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Стивен С. Кампанелли
Стивен С. Кампанелли
В ролях
Николас Кейдж
Николас Кейдж
Люк Бенвард
Люк Бенвард
Келси Грэммер
Келси Грэммер
Сулай Энао
Сулай Энао
Роб Марс
Роб Марс
Все актеры и съемочная группа
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В небольшом американском городке начинают пропадать дети и подростки. Полиция оказывается бессильна и постоянно топчется в тупике без единой улики. В это время местный парень на все руки, Бадди, пытается решить свои проблемы с деньгами, чтобы прокормить семью. Поиски приводят его в дом на окраине, принадлежащий бывшему морпеху Уолтеру и его немного странной жене. Дело на первый взгляд очень простое — починить забор. Но…
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Кадры из фильма Все кадры
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