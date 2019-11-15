Хозяин, 2019

Молодой отец и муж (Люк Бенвард) был обвинен в убийстве. Чтобы доказать свою невиновность, ему необходимо рассказать о событиях предыдущей ночи детективу (Келси Грэммер) и убедить его, что произошла роковая ошибка.

Действие фильма происходит в 1988 году и представляет собой рассказ парня по имени Бадди полицейскому о событиях в особняке Уолтера и Фэнси. Герой только что покинул флот, и теперь ему нужно обеспечивать свою назойливую жену и маленького ребенка. Он отправляется на поиски любой работы и оказывается дома у семьи Франклин, которая предлагает парню починить ограду за немалую сумму. Перед Бадди оказывается проблемная супружеская пара: он – пьяница и ветеран войны, а она – красавица, бывшая джазовая певица, которой не хватает любви. Рабочий соглашается на условия, несмотря на подстрекательства Уолтера и чрезмерную назойливость, исходящую от миссис Франклин, которая сбивает парня с толку.

Бадди против своей воли оказывается втянутым в супружеские разборки между хозяевами дома. Когда приближается прогнозируемый ураган, герой надеется сбежать. Однако его грузовик не заводится, и теперь ему необходимо укрыться с эксцентричной парой под одной крышей.

Ко всему прочему, владелец дома предлагает герою 20 000 долларов за убийство своей жены, которая, по словам Уолтера, болеет и страдает от рака. А проблемы Бадди тем временем только начинаются.

Все это оформлено как признание в ретроспективе, которое Бадди пересказывает местному сотруднику полиции Джонсу, чтобы добиться справедливости.