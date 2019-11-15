Хозяин, 2019

Молодой отец и муж (Люк Бенвард) был обвинен в убийстве. Чтобы доказать свою невиновность, ему необходимо рассказать о событиях предыдущей ночи детективу (Келси Грэммер) и убедить его, что произошла роковая ошибка.
Действие фильма происходит в 1988 году и представляет собой рассказ парня по имени Бадди полицейскому о событиях в особняке Уолтера и Фэнси. Герой только что покинул флот, и теперь ему нужно обеспечивать свою назойливую жену и маленького ребенка. Он отправляется на поиски любой работы и оказывается дома у семьи Франклин, которая предлагает парню починить ограду за немалую сумму. Перед Бадди оказывается проблемная супружеская пара: он – пьяница и ветеран войны, а она – красавица, бывшая джазовая певица, которой не хватает любви. Рабочий соглашается на условия, несмотря на подстрекательства Уолтера и чрезмерную назойливость, исходящую от миссис Франклин, которая сбивает парня с толку.
Бадди против своей воли оказывается втянутым в супружеские разборки между хозяевами дома. Когда приближается прогнозируемый ураган, герой надеется сбежать. Однако его грузовик не заводится, и теперь ему необходимо укрыться с эксцентричной парой под одной крышей.
Ко всему прочему, владелец дома предлагает герою 20 000 долларов за убийство своей жены, которая, по словам Уолтера, болеет и страдает от рака. А проблемы Бадди тем временем только начинаются.
Все это оформлено как признание в ретроспективе, которое Бадди пересказывает местному сотруднику полиции Джонсу, чтобы добиться справедливости.
Режиссером фильма «Остров Грэнд-Айл» является Стивен С. Кампанелли. Он наиболее известен своей картиной 2015 года «Ускорение» с Ольгой Куриленко и Морганом Фриманом в главных ролях.
Главные роли сыграли такие актеры, как Николас Кейдж, КаДи Стрикленд («Прерванная жизнь», «Любовь по правилам и без»), Люк Бенвард («Благодаря Винн Дикси»), Келси Грэммер («Убрать перископ»).
За 40 лет карьеры это вторая картина Николаса Кейджа, у которой 0% на сайте Rotten Tomatoes. Первой была лента «Смертельное падение» 1993 года.
Это также шестой фильм с Николасом Кейджем в главной роли за 2019 год.
Первоначальный сценарий фильма назывался «Необычный приятель и мистер Уолтер».
Это первое сотрудничество Николаса Кейджа и Келси Грэммера.
В одной сцене Фэнси приносит Бадди стакан чая у забора. Он выпивает половину и возвращает ей. Однако через несколько мгновений стакан в руке Фэнси снова полон.
Персонаж Кейджа должен был быть бывшим морским пехотинцем, но он одет в причудливую квазивоенную форму, не принадлежащую ни к одному из родов вооруженных сил, со знаками отличия рядового 2 и специалиста 4, а также с клетчатым галстуком и двумя армейскими медалями за меткую стрельбу.
Съемки проходили в Джексоне, штат Луизиана.
«Остров Грэнд-Айл» получил премию «В центре внимания» на кинофестивале «Одинокая звезда» и также был отмечен специальным упоминанием на фестивале «Нуар».
Когда Уолтер говорит Бадди: «Вы видели какое-то дерьмо, не так ли, мистер Экшн Джексон?», это является отсылкой к фильму 1988 года «Боевик Джексон».
Молодого отца обвиняют в убийстве. Чтобы доказать свою невиновность, он рассказывает что с ним произошло прошлой ночью в доме семьи Франклинов.