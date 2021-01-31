Узники страны призраков, 2021

Герой-одиночка отправляется в путешествие, чтобы спасти человечество от истребления. На пути к цели безымянный воин сталкивается с кланом самураев и целой армией головорезов, готовых на все, лишь бы его остановить. На улицах футуристического города, существующего по диким законам, прольются литры человеческой крови!

Николас Кейдж, реанимировавший свою карьеру жанровыми фильмами «Мэнди» и «Цвет из иных миров», воплощает очередной яркий образ в англоязычном дебюте японского режиссера Сиона Соно («Почему ты не играешь в аду?», «Откровение любви»). Компанию оскароносному артисту составляют Билл Моусли («Дом 1000 трупов», «Техасская резня бензопилой 2») и София Бутелла («Мумия», «Экстаз»). Зубодробительный экшен, представляющий собой ядерную смесь из неонуара, вестерна и тямбары, не даст заскучать ни на минуту!

Действия переносятся в неопределенное будущее. Кейдж исполняет роль Человека без имени, к которому за помощью обращается продажный Губернатор из провинциального захолустья. Дочь политика пропала в темной сверхъестественной вселенной, известной как «Страна призраков». Отказаться герой не может: на него надет костюм со взрывчаткой, способной в любую секунду разорвать его тело на мелкие кусочки. Приняв условия, он погружается вглубь неизведанного сюрреалистического мира!

Используя впечатляющий арсенал оружия, узник вырезает врагов пачками, не испытывая ни капли сожаления. Чтобы обрести свободу, загадочный странник должен разрушить древнее проклятие, угрожающее целой планете. А для этого ему потребуется отыскать пропавшую дочь Губернатора, которая является ключом к разгадке.