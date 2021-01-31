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Узники страны призраков Узники страны призраков
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Prisoners of the Ghostland

Узники страны призраков, 2021

2021 / США
4.1 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
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Футуристический боевик с Николасом Кейджем о спасении человечества
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Причины посмотреть Факты О фильме

Герой-одиночка отправляется в путешествие, чтобы спасти человечество от истребления. На пути к цели безымянный воин сталкивается с кланом самураев и целой армией головорезов, готовых на все, лишь бы его остановить. На улицах футуристического города, существующего по диким законам, прольются литры человеческой крови!

Николас Кейдж, реанимировавший свою карьеру жанровыми фильмами «Мэнди» и «Цвет из иных миров», воплощает очередной яркий образ в англоязычном дебюте японского режиссера Сиона Соно («Почему ты не играешь в аду?», «Откровение любви»). Компанию оскароносному артисту составляют Билл Моусли («Дом 1000 трупов», «Техасская резня бензопилой 2») и София Бутелла («Мумия», «Экстаз»). Зубодробительный экшен, представляющий собой ядерную смесь из неонуара, вестерна и тямбары, не даст заскучать ни на минуту!

Действия переносятся в неопределенное будущее. Кейдж исполняет роль Человека без имени, к которому за помощью обращается продажный Губернатор из провинциального захолустья. Дочь политика пропала в темной сверхъестественной вселенной, известной как «Страна призраков». Отказаться герой не может: на него надет костюм со взрывчаткой, способной в любую секунду разорвать его тело на мелкие кусочки. Приняв условия, он погружается вглубь неизведанного сюрреалистического мира!

Используя впечатляющий арсенал оружия, узник вырезает врагов пачками, не испытывая ни капли сожаления. Чтобы обрести свободу, загадочный странник должен разрушить древнее проклятие, угрожающее целой планете. А для этого ему потребуется отыскать пропавшую дочь Губернатора, которая является ключом к разгадке.

«Узники страны призраков» — первый заграничный проект в карьере Сиона Соно. Японский постановщик работает в индустрии с середины 80-х, а некоторые из его авторских кинокартин, несмотря на радикальное содержание, удостаивались призов на Берлинском и Венецианском кинофестивалях.

Анонс англоязычного дебюта Соно состоялся в 2018 году. Тогда же стало известно о том, что Кейдж исполнит главную роль. В интервью голливудский актер отметил, что фильм «Узники страны призраков», вероятно, станет одним из самых безумных в его насыщенной карьере.

Изначально главную роль должна была исполнить Имоджен Путс («Вивариум», «28 недель спустя»), но в итоге ее заменила София Бутелла.

Предполагалось, что съемки стартуют в феврале 2019 года, однако Сион Соно был экстренно госпитализирован с сердечным приступом и прооперирован, из-за чего производство сдвинулось на ноябрь.

Съемочный процесс начался 6 ноября 2019 года в Японии и завершился весной 2020 года в Лос-Анджелесе. Мировая премьера состоялась 31 января 2021 года на кинофестивале Sundance, где фильм завоевал положительную реакцию прессы.

Оператором выступил японец Сохэй Таникава, ранее сотрудничавший с Сионом Соно восемь раз. В числе их совместных работ такие хиты, как «Откровение любви» и «Крот».

В кинокартине «Узники страны призраков» скрещиваются сразу две эстетики: американского вестерна и японского тянбары (кино о самураях). Это далеко не первый случай взаимного влияния двух жанров. Наиболее известные ковбойские ленты XX века «За пригоршню долларов» и «Великолепная семерка» являются адаптациями сценариев Акиры Куросавы, по которым он снял «Телохранителя» и «Семь самураев» соответственно. Кроме того, в 2007 году кинорежиссер Такаси Миике выпустил «Сукияки Вестерн Джанго», задолго до Соно скрестив оба жанра и дополнив их черным юмором и экшеном с литрами бутафорской крови.

Мир будущего. После взрыва уцелел один только город самураев. В нем живут Губернатор, беспощадный диктатор, безутешный после пропажи любимой внучки, и Герой, матерый уголовник с дробовиком наперевес. Пять дней дается Герою на опасную миссию по спасению внучки Губернатора. Не уложится в срок — погибнет от одетого на него костюма, начиненного взрывчаткой.

4.1 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 16 сентября 2021
Премьера онлайн 17 сентября 2021
Премьера в мире 31 января 2021
Возраст 18+
Прокатчик ПРОвзгляд
Режиссер
Сион Соно
Сион Соно
В ролях
Николас Кейдж
Николас Кейдж
София Бутелла
София Бутелла
Ник Кассаветис
Ник Кассаветис
Билл Моусли
Билл Моусли
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Узники страны призраков 7 постеров
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Наша рецензия
Бандит, некогда ограбивший не один десяток банков (Николас Кейдж) со своим напарником (Ник Кассаветис), считает свои дни в тюрьме. Но однажды ему улыбается удача: у Губернатора (Билл Моусли) без вести пропадает любимая внучка (София Бутелла). Найти ее и привести в родной дом, по его мнению, сможет только легендарный грабитель в исполнении Кейджа, которого он некогда и поймал. Чтобы план прошел идеально, и все получили то, что им причитается, протагониста снаряжают… бомбами. Коварные…
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Comon 20 сентября 2021, 01:27
Бредятина
Лена Осипова 15 февраля 2022, 08:47
Зря потраченое время.как николас вообще согласился сняться в таком гов..
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17 голосов
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саундтрек фильма Узники страны призраков
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Николас Кейдж не собирается завершать актерскую карьеру: «Этому не бывать» Актер заявил, что чувствует себя гораздо лучше, когда снимается, поэтому не планирует в принципе выходить на пенсию.
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17 сентября 2021 13:48
Николаса Кейджа одевают в костюм со взрывчаткой в трейлере самурайского вестерна «Узники страны призраков» Некоторые критики утверждают, что лента получилась амбициознее, чем недавний триллер с Кейджем «Мэнди».
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12 августа 2021 11:19
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