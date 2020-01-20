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Цвет из иных миров - trailer
Киноафиша Трейлеры Цвет из иных миров. Trailer

Цвет из иных миров. Trailer

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Дата публикации: 10 декабря 2019
Цвет из иных миров – Метеорит из глубин космоса принёс на Землю нечто жуткое и необъяснимое. Именно на ферме неподалеку от места падения селится Нейтан Гарднер, рассчитывающий отдохнуть от суеты большого города.
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trojanoov 20 января 2020, 05:09
Любителям Лавкрафта.
20 января 2020, 05:09 Ответить
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